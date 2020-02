Affiche du doc ​​’John Lewis: Good Trouble’ – Blackfilm

Magnolia Pictures a publié l’affiche pour le doc “John Lewis: Good Trouble”, dirigé par Dawn Porter.

L’affiche a été publiée pour célébrer le 80e anniversaire de Lewis aujourd’hui.

À l’aide d’entrevues et de séquences d’archives rares, JOHN LEWIS: GOOD TROUBLE relate les plus de 60 ans d’activisme social et d’action législative de Lewis sur les droits civils, les droits de vote, le contrôle des armes à feu, la réforme des soins de santé et l’immigration. À l’aide d’entrevues actuelles avec Lewis, maintenant âgé de 80 ans, Porter explore ses expériences d’enfance, sa famille inspirante et sa rencontre fatidique avec le Dr Martin Luther King Jr. en 1957. En plus de ses entrevues avec Lewis et sa famille, Porter est principalement le film cinéma verité comprend également des interviews de dirigeants politiques, de collègues du Congrès et d’autres personnes qui occupent une place importante dans sa vie.

Produit par Dawn Porter et Laura Michalchyshyn, Magnolia Pictures sortira JOHN LEWIS: GOOD TROUBLE en salle le 1er mai 2020