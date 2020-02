Affiche et teaser du producteur Jordan Peele’s Candyman – Blackfilm

Le compte Twitter officiel de Candyman a récemment publié un nouveau teaser pour le producteur Jordan Peele“La prochaine suite spirituelle” du film original avant la bande-annonce complète dont la sortie est annoncée ce jeudi.

Cinéaste montante Nia DaCosta (Little Woods) dirigera Candyman à partir d’un scénario de Peele et Win Rosenfeld. Le film revient dans le quartier où la légende a commencé, la section maintenant embourgeoisée de Chicago où se trouvaient autrefois les projets de logements Cabrini-Green.

Le film jouera Yahya Abdul-Mateen II (Aquaman) alors qu’il assume le rôle titulaire emblématique. Son personnage est décrit comme un artiste qui devient obsédé par la légende du tueur en série. Le rejoindre, si Beale Street pouvait parler à l’actrice Teyonah Parris qui incarnera le rôle de sa petite amie. Colman Domingo (Craignez les Walking Dead, si Beale Street pouvait parler), et Nathan Stewart-Jarrett (Misfits, Utopia) a rejoint la production plus tôt cette semaine.

MGM produira et financera Candyman avec Universal pour la distribution cinématographique nationale. Adam Rosenberg, coprésident de production de MGM et Tabitha Shick, vice-présidente de production de MGM superviseront le projet au nom du studio et Ian Cooper produira pour Peele’s Monkeypaw Productions.

Universal Pictures sortira Candyman en salles aux États-Unis le 12 juin 2020.

La