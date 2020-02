Afficher de nouveaux modèles pour Black Mask

Birds of Prey a déjà atteint tous les cinémas, et bien qu’il n’ait pas répondu aux attentes du box-office, la bande donne beaucoup à dire. Principalement maintenant, que certains designs spectaculaires que Black Mask aurait pu voir le jour.

Oiseaux de proie Ce fut l’un des films les plus attendus de cette année. Malheureusement, la bande avec Harley quinn Il n’a pas répondu aux attentes qu’il avait concernant le box-office. Cependant, le film de Cathy Yan continuez à recevoir des nouvelles, cette fois en ce qui concerne les designs. Votre designer, Kyle brown, a montré sur Instagram différents types de modèles pour le méchant du film, Masque noir. Bien que nous devions finalement en garder un, nous pouvions voir toutes les options parmi lesquelles ils devaient choisir.

Pour reprendre les mots de Brown, “J’ai vraiment apprécié l’interprétation d’Ewan McGregor en tant que masque noir dans Birds of Prey.” Concernant le design, il a ajouté que «l’objectif était de fusionner la ligne entre le matériau d’origine et la« haute couture »qui a influencé tout au long du film. Ce n’est que la première partie. J’ai fait beaucoup de dessins et j’enseignerai bientôt plus! » Avec cela, vous pouvez visualiser l’énorme quantité de travail et d’heures derrière de tels films, Un travail qui demande beaucoup d’efforts et qui est très élaboré si vous voulez que le produit final soit à la hauteur.

Plus de temps pour Black Mask

Bien qu’ils aient respecté l’essence de la bande dessinée avec le masque du personnage, et en voyant les dessins ne peut pas dire que cela n’a pas fonctionné. Même ainsi, beaucoup de fans voulaient voir plus de temps de masque Oiseaux de proie.

C’est précisément parce que le masque aimait, mais le caractère de Ewan McGregor Il ne l’utilise que dans la dernière partie du film, lors de la dernière bataille. Apparemment, ils voulaient laisser le meilleur pour la fin, mais il est possible qu’ils se soient trop précipités, bien que cela ne nuise pas au travail de Kyle Brown.

Partager



Cynthia Nuñez

Journaliste Fan du monde des séries et des films. Je consacre beaucoup de mon temps aux super-héros et aux films classiques des années 80.