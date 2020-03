Agents de SHIELD: Clark Gregg et Chloe Bennet veulent une sortie anticipée de la saison 7

Agents de S.H.I.E.L.D. Les stars Clark Gregg et Chloe Bennet sont d’accord avec l’idée d’un fan d’encourager les personnes touchées par le coronavirus: sortir la saison 7 tôt. Agents de S.H.I.E.L.D. est l’un des drames les plus anciens d’ABC à ce stade, bien que sa septième saison soit également la dernière. C’est aussi le rare spectacle Marvel pour avoir passé la saison 2 ou 3, ce qui a tendance à être le cas lorsque les spectacles sont annulés. Bien que cela n’ait jamais été un énorme succès d’audience, les agents de S.H.I.E.L.D. a suffisamment de fans qui le défendent pour l’avoir atteint aussi loin.

Gregg et Bennet peuvent jouer les deux personnages les plus importants de la série dans Phil Coulson et Daisy Johnson. Coulson est originaire des films MCU, bien qu’il ait été tué par Loki dans ceux-ci. ABC a ressuscité le personnage spécifiquement pour l’émission de télévision, bien qu’il soit finalement mort sur le petit écran également. Pour la saison 7, Gregg jouera une version LMD (Life Model Decoy) de Coulson. Pendant ce temps, le personnage de Bennet a été recruté par Coulson pour S.H.I.E.L.D., leur donnant une relation père-fille qui est l’une des plus fortes de la série. Daisy est devenue une dirigeante du S.H.I.E.L.D., au moins en partie grâce au mentorat de Coulson.

Saison 7 des Agents de S.H.I.E.L.D. devrait s’incliner cet été, car ABC l’a retiré de son programme d’automne régulier à partir de la saison 6. Cependant, un fan pense que le réseau devrait le libérer maintenant en raison de la quarantaine des coronavirus dans certaines régions. Gregg et Bennet semblent d’accord, après avoir retweeté la suggestion des fans sur Twitter. Découvrez le tweet original du fan ci-dessous:

Au début de la pandémie de coronavirus, il semblait que l’industrie du divertissement ne serait que négativement affectée. Marvel en particulier a dû arrêter la production sur un certain nombre de projets. Ceux-ci incluent le prochain film MCU Shang-Chi et la légende des dix anneaux, ainsi que plusieurs spectacles Disney +. Le Falcon et le soldat d’hiver ont cessé de filmer à Prague en raison du coronavirus, renvoyant leurs acteurs et leur équipe à la maison. Pendant ce temps, ici aux États-Unis, Loki et WandaVision ont interrompu leur travail.

Cependant, une libération anticipée des agents de S.H.I.E.L.D. n’est pas complètement hors de question. Disney a déjà pris la décision de publier Frozen 2 sur Disney + trois mois plus tôt, expliquant qu’ils espéraient remonter le moral des familles touchées par le virus. De nombreux studios ont également appelé les médias sociaux à publier des films en streaming à l’avance, en particulier ceux dont la date de sortie a été repoussée. Cela ne signifie pas que ABC finira par sortir Agents de S.H.I.E.L.D. au début, mais il est au moins agréable de savoir que l’idée a le soutien de deux des stars de l’émission.

Source: Chris Panico / Twitter