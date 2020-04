Ahmed Best abat la rumeur selon laquelle Jar Jar sera dans la série Obi-Wan

Ahmed Best a des nouvelles que certains fans seront heureux d’entendre: à sa connaissance, il n’est pas prévu de placer Jar Jar Binks dans la série Obi-Wan Disney +. Une rumeur a commencé à circuler en janvier selon laquelle le célèbre Gungan ferait une apparition dans la prochaine série, qui suivra Obi-Wan d’Ewan McGregor à la suite des événements de Revenge of the Sith. En discutant avec Jamie Stangroom, Best a été interrogé sur la rumeur et l’a abattue.

Lorsqu’on lui a demandé s’il y avait une part de vérité dans l’histoire, Best – qui a joué le rôle dans la trilogie préquelle – a répondu: «Pas autant que je sache, non.» Il a poursuivi en expliquant que même si Lucasfilm n’aurait pas nécessairement besoin de lui (auquel cas il ne le saurait pas), il ne le voit pas comme probable.

“La chose à propos de ce que j’ai fait en tant que Jar Jar en tant que capture de mouvement, vous savez, Lucasfilm a toujours toutes ces données, afin qu’ils puissent le mettre dans ce qu’ils veulent le mettre, et ça bougera comme moi, ils ne le font pas a vraiment besoin de moi pour ça », a déclaré Best. “Mais s’il y avait une rumeur selon laquelle je serais Jar Jar à Obi-Wan, alors il n’y a pas de vérité là-dessus, on ne m’a pas demandé. Je ne sais pas, pour être tout à fait honnête, je pense que Jar Jar est quelque chose dont Lucasfilm essaie de s’éloigner, je ne vais pas retenir mon souffle pour un camée Jar Jar à Obi-Wan, mais vous savez, qui sait. “

Jar Jar a été vu pour la dernière fois dans l’univers Star Wars dans les romans Aftermath.