Ahsoka de Clone Wars pourrait ne pas être mort après la montée du camée Skywalker

À la lumière de la sortie prochaine de Star Wars: La guerre des clones‘nouvelle saison, Dave Filoni laisse à nouveau entendre que Ahsoka n’est peut-être pas morte dans le temps présent malgré son camée dans J.J. Star Wars: la montée de Skywalker d’Abrams. Comme l’une des légendaires voix Jedi que Rey (Daisy Ridley) a entendu lors de sa bataille culminante contre l’empereur Palpatine (Ian McDiarmid), beaucoup ont supposé que le personnage préféré des fans avait peut-être déjà disparu avant les événements de la trilogie de la suite. Après tout, tous les membres de cette liste sont déjà décédés. Cela dit, Filoni taquine que ce pourrait ne pas être le cas.

Ahsoka a fait ses débuts dans le film d’animation Star Wars: The Clone Wars qui s’est déroulé entre Star Wars: Episode II – L’attaque des clones et Star Wars: Episode III – La vengeance des Sith. Bien qu’elle ne soit jamais apparue dans un film en direct, son voyage personnel a cependant été plus étoffé dans la série d’animation The Clone Wars suivante, où elle a décidé de quitter l’ordre Jedi dans des circonstances malheureuses. Beaucoup plus tard, elle est devenue le pivot de la rébellion en herbe comme on le voit dans Star Wars Rebels.

La dernière fois que les fans ont vu Ahsoka était dans la scène finale de Rebels où elle a rejoint Sabine Wren dans leur quête pour retrouver le jeune Jedi perdu, Ezra. Après cela, on ne sait rien de son statut jusqu’à ce que sa voix soit apparue dans The Rise of Skywalker pour le plus grand plaisir et l’horreur de ses fans, car cela impliquait qu’elle était morte. Filoni rappelle au public, cependant, de ne pas traiter avec les absolus, en particulier concernant Star Wars dans une récente interview avec io9:

Je dois me demander avec les fans de Star Wars. Ils semblent regarder les films mais ils ne prennent pas toutes les leçons. Ils traitent beaucoup dans l’absolu, ce qui est vraiment une chose Sith. Je me souviens que dans L’Empire contre-attaque, Luke a parlé par la force à Leia. Vador le fait également à la fin d’Empire Strikes Back. Il n’ya aucune certitude que ces personnes sont mortes. Je veux dire, certains d’entre eux que nous savons sont morts.

Filoni a également partagé que le camée d’Asoka The Rise of Skywalker “n’a pas vraiment de grandes implications” sur ce qu’il prévoit actuellement pour le personnage dans la dernière saison de The Clone Wars et potentiellement au-delà. C’était simplement un œuf de Pâques amusant qu’ils voulaient inclure dans la fin de la saga Skywalker. Le marketing de The Clone Wars s’est largement concentré sur le personnage suite à sa décision de quitter l’Ordre Jedi. La septième saison de la série mettra en lumière ce qu’elle faisait avant son retour dans Rebels. Des rumeurs persistantes suggèrent que Filoni pourrait rechercher un nouveau spectacle abordant le voyage d’Ahsoka et Sabine pour trouver Ezra, bien qu’il n’y ait aucune indication concrète que ce sera le cas.

Plusieurs fois maintenant, Ahsoka a été jugé mort uniquement pour que Filoni taquine que ce ne serait peut-être pas le cas. Peu de temps après la sortie de Star Wars: The Rise of Skywalker, Filoni a en fait laissé entendre que l’hypothèse des fans selon laquelle elle était partie pourrait ne pas être juste, et maintenant il a simplement doublé cette idée. Avant cela, Ahsoka était présumée morte après sa confrontation émotionnelle avec Dark Vador dans la finale de la saison 2 de Rebels, mais elle a émergé plus tard à la fin de la série pour une nouvelle aventure. Les fans devront simplement attendre quelque chose d’officiel pour voir le statut réel du personnage de nos jours. Peut-être Star Wars: La guerre des clones va laisser des indices à ce sujet.

