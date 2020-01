Ahsoka Tano, le grand protagoniste de l’affiche Star Wars: The Clone Wars

Disney + a publié l’affiche de la dernière saison de Star Wars: The Clone Wars, et le Padawan préféré de tous, Ashoka Tano, est le grand protagoniste

Avec la nouvelle date de sortie de la dernière saison de Star Wars: The Clone wars Le 21 février, l’affiche comprend également Dark Maul, ainsi qu’Anakin Skywalker et Obi-Wan Kenobi, entre autres. Ahsoka Tano a atteint le statut de favori des fans depuis son apparition dans le film Guerres de clones de 2008, apparaissant dans la série télévisée Rebels et apparaissant parmi les voix Jedi qui parlent avec Rey dans le point culminant final de L’ascension de Skywalker. L’affiche a été publiée avec la bande-annonce, qui a également révélé que la série comportera une grande arche pour Padawan d’Anakin.

La saga Clone Wars a été une montagne russe. La série, basée sur la période légendaire mentionnée pour la première fois dans le film Star Wars original, a connu cinq saisons réussies sur Cartoon Network (ainsi que Adult Swim et TNT) avant d’être annulée puis reprise par Netflix pour une sixième saison intitulée Les missions perdues en 2014. Enfin, Disney + a annoncé que sa programmation inclurait la septième et dernière saison officielle du programme, satisfaisant la demande des fans d’ici la fin de la série.

Star Wars: The Clone Wars saison 7 premières le 21 février à Disney +. La série met en vedette Tom Kane, Matt Lanter, James Arnold Taylor, Ashley Eckstein (Ahsoka Tano), Dee Bradley Baker, Matthew Wood, entre autres.

Depuis que j’ai raison, j’ai toujours été attiré par le dessin, la bande dessinée et surtout le cinéma, à cause de ce hobby “Star Wars: Episode IV”, j’étais fasciné par le grand nombre de vaisseaux spatiaux apparus dans elle et le monde entier créé par George Lucas, la scène du navire Corellia poursuivi par un croiseur impérial qui a avancé pour remplir l’écran était choquante. La musique de John Williams était entraînante et facile à retenir, alors je me souviens de mes collections d’autocollants et des poupées de la saga. Une autre grande influence a été les bandes dessinées, en particulier les éditions de Spiderman Vertice, The Patrol X, The Avengers, The Fantastic 4, avec lesquelles j’ai appris à dessiner en copiant les dessins animés de John Romita Sr. et Jack Kirby. Il n’est donc pas surprenant qu’il finisse par étudier à l’école d’art de Saragosse.