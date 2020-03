Akira (1988) ressuscite en IMAX 4K

Le film légendaire Akira de Katsuhiro Otomo sera relancé en IMAX 4K pour tous les fans.

Il est considéré comme Akira comme l’un des meilleurs films d’anime de tous les temps et maintenant nous pouvons en profiter dans une version de meilleure qualité IMAX 4K. Ce grand événement a été célébré avec une affiche spectaculaire que nous laissons ci-dessous.

De quoi parle cet anime?

Akira C’est un film basé sur la bande dessinée du même nom que nous recommandons de cinemascomics.com, car c’est une histoire spectaculaire qui n’a pas perdu de qualité pendant toutes ces années.

Il y a 31 ans, un garçon du nom d’Akira a détruit Tokyo grâce à ses pouvoirs. Actuellement, ils ont reconstruit la ville et elle s’appelle désormais Neo-Tokyo. C’est l’année 2019 et ils se préparent à accueillir les Jeux Olympiques en 2020. La société est très agitée et oblige les politiciens et les militaires à maintenir la paix et la sécurité. Les protagonistes sont un groupe de jeunes membres de gangs qui conduisent toujours leurs motos, y compris le chef Kaneda et son ami d’enfance Tetsuo. Au cours d’une poursuite contre un gang rival, ils rencontrent un vieux garçon du nom de Takashi.

Lorsque les militaires arrivent, ils prennent Tetsuo et expérimentent avec lui. Cela lui fait acquérir des pouvoirs. Après s’être échappé, il déclenche de nombreux incidents en cherchant la puissance d’Akira, dont les restes se trouvent dans le stade olympique monumental en construction.

Il y a une grande bataille entre Tetsuo dont les pouvoirs sont incontrôlables, l’armée et Kaneda. À la fin, il parvient à arrêter son ami avec l’aide d’Akira.

Tetsuo monte dans un état où il a le plein contrôle de ses pouvoirs et dit la célèbre phrase: Je suis Tetsuo.

Le film est si bon qu’il a ouvert le marché de l’anime et du manga en dehors du Japon, car il n’était pas aussi populaire en Europe ou aux États-Unis à l’époque. Faire le film était si cher que de nombreuses sociétés de production ont dû se réunir pour que cela se produise. Mais heureusement, ils sont allés jusqu’au bout et nous ont laissé une histoire irremplaçable dont nous pouvons maintenant profiter en IMAX 4K.

