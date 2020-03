Alejandro Hernndez signe «Habanos», une nouvelle série Movistar + originale qui sera tournée à Cuba en 2020

Le cinéaste hispanique cubain Alejandro Hernndez est le créateur de «Habanos», une nouvelle série originale Movistar + basée sur une idée originale du producteur Jos Mara Morales, fondateur de Wanda Films.

Hernndez, qui a un Goya au scénario adapté de “ Toutes les femmes ” et trois autres nominations pour le prix, a signé les scripts d’autres productions originales de Movistar + telles que le long métrage “ Tant que la guerre dure ”, réalisé par Alejandro Amenbar, ou le série «Demain» et «La ligne invisible», tous deux réalisés par Mariano Barroso, dont le second sortira le 17 avril (après avoir traversé un Festival de Mlaga où la première mondiale aura lieu).

Wanda Films produit cette série en collaboration avec l’institut de cinéma cubain ICAIC, dans ce qui sera sa première production pour un écran pas si petit. Écrit par Hernndez lui-même avec le réalisateur Manuel Martn Cuenca (‘Canbal’, ‘L’auteur’), ​​la série a été principalement tournée sur l’île cubaine elle-même tout au long de 2020.

«Habanos» Racontez l’histoire de Carlos Ramos, un Espagnol qui voyage à Cuba dans les années 1930 au XXe siècle et s’immerge dans le monde des plantations de tabac. Tous rencontrent la jeune Hilda Lahera, un personnage incarné par une actrice cubaine qui sera définie à travers un processus de casting minutieux qui est déjà en cours de développement sur l’île des Caraïbes.

Notes d’Alejandro Hernndez sur la série.

«Habanos» Cela découle de ma rencontre professionnelle avec Jose Mara Morales et de notre désir de faire une histoire à Cuba avec les plantations de tabac en toile de fond.

Soudain, il s’est rendu compte que le tabac, probablement le plus grand représentant de l’identité nationale cubaine (avec la musique) n’a guère été montré dans la fiction. Nous savons que Tony Soprano a fumé du Cohibas, Wiston Churchill a adoré le Roméo et Juliette et JF Kennedy a signé l’embargo contre Cuba après avoir acheté mille petits couronnes à H. Upmann, mais l’univers entourant la production et la culture du tabac reste une grande inconnue, En dépit d’être aussi fascinant et artisanal que les meilleurs vins.

«Habanos» C’est aussi un voyage dans mes racines cubaines. J’y suis né et j’ai grandi. Et pendant 6 ans, entre 12 et 18 ans, j’ai participé à toutes les campagnes tabac. J’ai planté du tabac, je l’ai récolté, je l’ai fumé et je l’ai vendu, surtout là-bas dans les années 1990, quand j’ai pris de l’argent dans une boîte à Montecristo pour payer mes études de cinéma à l’école de San Antonio.

Avec cette prémisse, quel meilleur contexte pour une série qui parle de thèmes universels tels que l’ambition, l’espoir ou l’échec?

Après une brève enquête qui m’a convaincu de situer l’intrigue dans les années trente du siècle dernier (les petits Habanos d’or) a trouvé les personnages et l’histoire que je voulais raconter. La prochaine chose a été de la développer en série, et pour cela je ne pouvais pas penser à un meilleur scénariste que Manuel Martn Cuenca, qui écrit avec moi depuis 20 ans, connaît l’île et est un fumeur de cigares. Le résultat est une série de six épisodes chargés de pica, d’aventures, d’amours impossibles et de révolution. Bref, un portrait de Cuba avec ses vertus et ses misères, ses envies et ses faiblesses.

«Habanos» – Synopsis.

La Havane dans les années trente est une ville en plein essor. Une fête, comme Paris, mais au cœur de la mer des Caraïbes. Au milieu des coups d’État, de la puissance économique, de la musique et de la débauche, Carlos Ramos, un acteur espagnol qui n’a jamais mis les pieds en Amérique, accepte la proposition d’un jeune homme d’affaires andalou de se rendre à Cuba pour y passer. L’objectif est de faire gagner du temps à l’employeur tout en résolvant ses problèmes de vie. Un objectif simple à atteindre. Carlos n’a qu’à faire semblant, et Cuba lui facilite la tâche.

Plus de deux mois mènent une vie de luxe avec une famille aisée, les Lahera, propriétaires des meilleurs tabacs du pays. Sa fille, Hilda, une jeune femme formée dans les universités américaines, prend la tête du lancement de la première marque de cigares gourmands: Le Prestige. Carlos n’a pas fumé de cigare de sa vie, mais il lui donnera un bras car Hilda lui apprendra …

Soudain, un plan facile basé sur le remplacement d’une identité en échange de beaucoup de plaisir et de cinq mille pesetas, devient un véritable cauchemar. Parce que vous ne pouvez pas vivre entouré de privilèges et accepter, du jour au lendemain, qu’aucun ne vous appartient.