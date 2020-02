Alex Winter veut que ce jeu LEGO soit approuvé

Bill & Ted face à la musique La star Alex Winter s’est rendue sur Twitter ce matin pour exprimer ses réflexions sur la vision d’un créateur d’un ensemble LEGO dédié au classique de 1989. Le film original, Bill and Ted’s Excellent Adventure, suit Ted Logan et Bill S. Preston, Esq., Deux adolescents de San Dimas, alors qu’ils voyagent à travers le temps pour rencontrer différentes figures historiques et recueillir des informations pour leur projet d’école. Keanu Reeves et Alex Winter incarnent les deux lycéens maladroits.

La suite, Bill and Ted’s Bogus Journey, est sortie en 1991 et, au fil des ans, la franchise est devenue un hit culte du genre comique. L’amour pour la série ne fait que grandir, et Bill et Ted ont de nouveau fait la une des journaux avec la sortie de Bill & Ted Face the Music qui arrivera plus tard cette année. Le nouvel épisode est prévu pour une sortie le 21 août et bien que nous n’ayons pas encore aperçu une bande-annonce, les images et les détails de l’intrigue ont commencé à faire surface au cours des derniers mois. L’histoire se concentre sur les deux pistes en tant que papas d’âge moyen qui doivent sauver la planète en écrivant une chanson de tueur. Bien qu’ils n’aient vu aucune séquence du film, les fans ont eu droit à des images de Reeves et Winters en tant que deux personnages principaux, ainsi qu’à une promotion pendant le Super Bowl.

L’excitation pour plus de Bill et Ted continue de croître, et maintenant il y a même un ensemble LEGO du centre commercial de San Dimas proposé sur le site Web Lego Ideas. Alex Winter n’a alimenté l’incendie que ce matin en partageant la proposition et en tweetant «cosignataire». Les paroles de Winter ont rendu les fans fous de la possibilité de plus de marchandises Bill et Ted. L’ensemble est décrit comme un hommage au 30e anniversaire du film original, rendant hommage au centre commercial de San Dimas où Bill et Ted passent leur temps. Découvrez quelques photos du design de Bill et Ted LEGO, ainsi que le tweet de Winter, ci-dessous:

L’assemblage LEGO consisterait en une récréation de deux étages du centre commercial, avec 8 devantures de magasins et 18 mini-figures, y compris certaines des nombreuses figures historiques que les deux chefs rencontrent tout au long de leur voyage. Le design vient de David Pagano, un passionné de LEGO expérimenté, qui dirige également Paganomation, un studio de production cinématographique basé à New York. Dans la proposition, Pagano décrit son amour pour “l’optimisme optimiste des personnages”, voulant créer quelque chose qui capture “la grandeur capitaliste que les centres commerciaux des années 80 semblaient toujours évoquer”. Il attend maintenant de voir si l’idée est suffisamment soutenue par la foule pour devenir un véritable ensemble.

Il est intéressant de voir une franchise plus ancienne comme Bill et Ted prendre de l’ampleur au cours des dernières années. Bien qu’elle ait toujours occupé une place spéciale dans le cœur de nombreux peuples, il est indéniable que de nombreuses personnes ont récemment appelé à revenir sur la décennie des années 80. Que ce soit Stranger Things, Ghostbusters: Afterlife, ou toute une gamme d’autres projets, les fans crient pour en savoir plus. Cette proposition pour un nouvel ensemble LEGO ne fait que prouver davantage l’amour pour Bill et Ted. La franchise est un favori pour beaucoup, qui se souviennent encore de la première fois qu’ils l’ont vue il y a tant d’années. Combinez cela avec un jouet aussi emblématique que LEGO, et vous êtes sûr d’obtenir une certaine traction. On ne sait pas encore si l’ensemble sortira bientôt dans les magasins, mais il ne fait aucun doute que les fans attendent avec impatience Bill & Ted face à la musique.

Source: Alex Winter, Lego Ideas

Dates de sortie clés

Bill et Ted 3 / Bill & Ted Face the Music (2020)Date de sortie: 21 août 2020

