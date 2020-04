Alicia Silverstone avoue l’intimidation pour son corps dans Batman et Robin

Bien qu’Alicia Silverstone continue modestement sa carrière cinématographique, l’actrice est restée à l’écart des productions majeures car elle n’a pas oublié quelques boissons amères qu’il a vécues lors de la promotion du film Batman & Robin réalisé par Joel Schumacher, dans lequel elle a joué Batgirl. Selon ses commentaires, à cette époque l’actrice a reçu plusieurs critiques de son corps qui continuent de lui faire du mal aujourd’hui.

Malgré le souvenir amer de nombreux fans du personnage du collectif de cinéphiles Batman & Robin, Alicia Silverstone se souvient d’elle avec regret pour des raisons différentes et très personnelles. Dans une conversation qu’elle a eue avec The Guardian, l’actrice a avoué pour la première fois qu’à un certain moment de sa carrière elle souffrait de honte corporelle et c’est précisément lors de la promotion dudit film.

Silverstrone raconte que de nombreux médias spécialisés ne parlaient que de son corps lors du lancement de cette bande et certains commentaires en plus des critiques se moquaient. Un journaliste lui a même demandé une fois la taille de son buste.

«Ils se moquaient de mon corps quand j’étais plus jeune. C’était douloureux mais je savais qu’ils avaient tort. Ils ne m’ont pas confondu, je savais que ce n’était pas correct de se moquer de la forme du corps de quelqu’un, ce n’est pas correct pour n’importe quel être humain », a-t-il affirmé.

L’actrice a révélé que c’était l’une des principales raisons pour lesquelles elle avait commencé à prendre ses distances par rapport à l’acte, malgré le fait que ledit film représentait une étape importante dans sa carrière histrionique.

“Ce n’était certainement pas mon expérience cinématographique préférée”, a-t-il déclaré.

A cette situation s’ajoutent les mauvaises critiques que le film a reçues des critiques et le rejet immédiat des fans de Batman qui a contraint le studio à arrêter tout type de projet pour continuer la saga du film. Ce n’est qu’en 2005 qu’une nouvelle réinvention de Batman est apparue au cinéma par Christopher Nolan.

Malgré les mauvais souvenirs, l’actrice ne semble pas avoir de rancune avec le personnage car, à de précédentes occasions, elle a exprimé son intérêt à le rejouer.

Silverstone incarne actuellement de petits rôles sur des bandes indépendantes qui n’ont pas une grande couverture médiatique. Cependant, sa priorité est vraiment de s’occuper de son travail de mère et de participer à des organisations militantes qui défendent les animaux et promeuvent le changement climatique.

Que pensez-vous des commentaires de l’actrice? Pensez-vous qu’il aurait peut-être dû poursuivre sa carrière dans les grandes productions?