Alicia Silverstone dit qu’elle aimerait revoir le rôle de Batgirl

Peut-être que l’un des rôles les moins emblématiques d’Alicia Silverstone dans les années 1990 est celui de Batgirl dans Batman & Robin, mais elle serait prête à y revenir. Silverstone a parlé à Collider pour une nouvelle interview et a discuté du film tristement célèbre, qui a été détesté de façon mémorable et a mis fin à la franchise Batman jusqu’à ce que Christopher Nolan le redynamise.

Lorsqu’on lui a demandé si elle avait de bons souvenirs du film, Silverstone a déclaré: «Je veux dire, j’ai adoré toutes mes scènes avec Michael Gough [who played Alfred]. Michael Gough est un rêve et j’aime tellement cet homme. Donc, vous savez, être avec lui était incroyable et charmant… J’essaie de penser à quoi d’autre je serais fier. Je veux dire, j’aime ça quand je fais les scènes de combat avec Uma Thurman. C’est marrant. Mais je voudrais tout recommencer en tant que femme! [Laughs] Je pense que ce serait beaucoup mieux maintenant. »

Le film a joué Silverstone aux côtés de George Clooney, Arnold Schwarzenegger, Chris O’Donnell et Uma Thurman et a été réalisé par Joel Schumacher. Conçu pour être rendu plus familial que les films de Tim Burton, le film a été largement détesté et n’a pas été un succès financier avec seulement 107,3 ​​millions de dollars nationaux et 238,2 millions de dollars dans le monde contre un budget de 160 millions de dollars. Les plans pour un cinquième film ont été sabordés.