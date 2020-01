Alien Deleted Scene révèle l’humanité dormante de Ripley 8

Extraterrestre est l’un des plus grands films d’horreur et de science-fiction des années 70, donc la suite de 1997, Alien: Resurrection avait des attentes élevées en place et de grands obstacles à franchir.

Alien original de Ridley Scott a aidé à établir la nouvelle norme pour les films d’horreur basés sur l’extraterrestre. Il a créé un film d’horreur effrayant qui est à la fois claustrophobe et épique, en plus d’une multitude de créatures mémorables que le film présente au public. Il y a une raison pour laquelle de nombreuses scènes dans Alien sont devenues un carburant pour les parodies et ancrées dans la culture pop. C’est tout pour ne rien dire de l’incroyable performance de Sigourney Weaver en tant qu’Ellen Ripley, qui est depuis devenue un personnage majeur pour les héroïnes de l’horreur et de l’action. En raison de la force du film original de Scott, il n’est pas surprenant de voir Alien engendrer non seulement un certain nombre de suites, mais tout un univers étendu pour la franchise qui croise même les images de Predator.

En relation: Comment Alien: Resurrection ramène Ripley d’entre les morts

C’est certainement amusant de regarder les longues aventures d’Ellen Ripley, mais les suites Alien sont un groupe de films compliqué. Le public était prudemment optimiste quand Alien: Resurrection a été annoncé en 1997, avec le cinéaste visionnaire français Jean-Pierre Jeunet (Amélie) dans le fauteuil du réalisateur avec un scénario de Joss Whedon. L’un des plus grands obstacles d’Alien: Resurrection était de savoir comment ramener Ellen Ripley dans l’image, car Alien 3 conclut avec le personnage faisant le sacrifice ultime pour le plus grand bien. La solution d’Alien: Resurrection implique de nombreux clones d’Ellen Ripley, une idée qui fonctionne assez bien. Cependant, le projet original du film explore les ramifications de ce concept de manière beaucoup plus détaillée.

La production sur Alien: Resurrection était un peu en désordre et Jeunet et Whedon ont tous deux parlé négativement du produit fini qui a été rendu public. Même si la vision du film a peut-être changé et s’est perdue en cours de route, un certain nombre de scènes supprimées ont été révélées grâce à des sorties de DVD qui donnent au film plus de profondeur et un indice d’une suite Alien plus profonde. Ces scènes supprimées couvrent beaucoup de terrain et incluent même des fins alternatives pour le film, mais la plus grande perte est les détails du personnage qui sont supprimés. Ils aident à donner de nombreux personnages, Ripley inclus, plus de motivation.

Il y a beaucoup de scènes supprimées dans Alien: Resurrection qui ont en fait été filmées, mais il y en a également eu d’importantes qui n’ont jamais dépassé la scène du script. Peut-être le plus intéressant du lot est une ouverture alternative au film qui joue sur la relation de Ripley avec Newt. La scène représente un cauchemar où une femme et une fille indéfinissables sont dans un champ de blé paisible. La fille dit: “Ma maman a toujours dit qu’il n’y avait pas de monstres – pas de vrais – mais il y en avait.” C’est à ce moment que les sauterelles les envahissent et la scène idyllique se révèle comme un cauchemar lynchien.

Ce qui est important ici, c’est que cela montre non seulement que ces clones peuvent vivre des rêves, mais qu’ils ont aussi les souvenirs originaux de Ripley ainsi que son ADN. La ligne de la fille fait écho à la ligne de Newt et montre que Ripley 8 est en proie à une culpabilité douloureuse pour la mort de Newt. Cette perte pour Alien: Resurrection est trop grave car ce n’est pas seulement un rappel amusant des films précédents, mais cela changerait vraiment les perspectives du public sur Ripley 8 et les aiderait à comprendre ce qu’elle traverse au fur et à mesure que le film progresse. Cela signifie encore plus car il était censé être la scène qui ramène les téléspectateurs dans ce monde et les réintroduit au retour d’Ellen Ripley. Cela n’aurait peut-être pas résolu tous les problèmes du film, mais cela aurait entraîné une Extraterrestre suite.

Plus: Alien a presque obtenu une cote X (regardez les scènes supprimées)