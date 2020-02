Alison Brie pourrait jouer She-Hulk (Hulka)

Partager

L’actrice Alison Brie, qui a joué dans la série Netflix GLOW, pourrait faire le saut dans l’univers cinématographique Marvel en jouant She-Hulk (Hulka).

Les dernières informations sur les pains de Studios Marvel prétendre que l’actrice Alison Brie, ou un “gars d’Alison Brie”, pourrait assumer le rôle de Jennifer Walters dans la série télévisée Disney + She-Hulk (Hulka).

Chaque fois que vous avez pensé à une actrice pour jouer She-Hulk (Hulka)Les fans viennent immédiatement à l’esprit en tant que stars de l’action Gina Carano et Ronda Rousey. Mais il semble qu’ils préfèrent un style plus similaire à Alison Brie et qu’il devient un caractère vert probablement avec CGI. Autrement dit, dans le style de Mark Ruffalo et son personnage Bruce Banner / Hulk.

Récemment, il a également été émis l’hypothèse que la star de la série Brooklyn 99, Stephanie Beatriz, ce personnage pourrait-il être Marvel, mais elle a elle-même démenti les rumeurs.

Bientôt, ils confirmeront qui sera choisi

La production de la série devrait commencer au cours de l’été, de sorte qu’il ne faudra peut-être pas beaucoup plus de temps jusqu’à ce que des nouvelles de casting arrivent pour la série.

Alors que, Alison Brie qui a joué Ruth Wilder à GLOW et qui a prêté sa voix à Diane Nguyen dans la série animée BoJack Horseman, a d’autres projets en cours. En 2020, il sera présenté en première La location dirigée par Dave Franco, mais c’est aussi en plein tournage de Saison la plus heureuse. Ce film parle d’une jeune femme qui a un plan à proposer à sa petite amie pendant qu’elle est à la fête annuelle des vacances de sa famille. Mais là, il découvre que son partenaire n’a pas encore communiqué son homosexualité à ses parents conservateurs.

Donc, si l’actrice vraiment Alison Brie signer par Studios Marvel interpréter She-Hulk (Hulka), elle devrait effacer son agenda et se concentrer sur ce personnage.

