Altered Carbon saison 2 a déjà une date de sortie

Netflix vient d’annoncer quand on peut voir Altered Carbon saison 2, le retour de la grande série de science-fiction.

Depuis un moment maintenant, nous savions que Altered Carbon saison 2 viendrait à Netflix, mais nous ne savions pas quand, maintenant, ils ont officialisé la date. Ce sera le 27 février 2020. Le grand changement que les nouveaux épisodes auront, c’est que Anthony Mackie (Falcon in Marvel) remplacera le protagoniste de Joel Kinnaman (Rick Flag dans DC Comics).

Près de Anthony Mackiedans Altered Carbon saison 2 sera Simone Missick (Luke Cage de Marvel), Dina Shihabi (Jack Ryan), Torben Leibrecht (Au-delà de la mer) et James Saito (Marvel’s Iron First). Will Yun Lee, qui a joué Takeshi dans son corps d’origine, sera également de retour. Alors que la première saison était basée sur le roman du même nom de Richard K. Morgan, on ne sait pas grand-chose sur l’histoire de la saison 2, car ce sera une œuvre complètement originale. Mais nous savons que Alison Schapker, Écrivain et producteur de programmes tels que Alias, Lost, Fringe et The Flash of The CW, a rejoint le programme en tant que co-showrunner.

Votre ré-gainage est maintenant terminé. 2.27.20. #AlteredCarbon pic.twitter.com/h4VtaCp6Wh

– Altered Carbon (@AltCarb) 21 janvier 2020

Pour l’instant, ils n’ont donné que la date de sortie et nous n’avons plus de données de tracé. Nous devrons donc attendre sa sortie en Netflix pour savoir quelles nouvelles histoires nous aurons de cet univers passionnant de science-fiction.

De quoi parle cette série?

À l’avenir (année 2384), l’identité des humains pourra être numérisée et stockée. L’objectif est de pouvoir passer d’un corps à l’autre et atteindre l’immortalité. Le protagoniste est Takeshi Kovacs, un ancien guerrier interstellaire. Après un emprisonnement qui a duré 250 ans, il a été libéré et a obtenu le travail d’aider un homme riche à résoudre son propre meurtre.

J’espère Altered Carbon saison 2 suivez l’esthétique de la science-fiction mélangée au cinéma noir. Envie de regarder les nouveaux épisodes? Laissez-nous vos commentaires ci-dessous.

Article précédentWarhammer 40000 aura des séries et des films

Il a étudié la performance audiovisuelle des émissions et de la télévision à la Fondation pour l’enseignement de l’audiovisuel. Il a complété un Master en Design Graphique et 3D.