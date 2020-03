Alyx peut avoir des problèmes avec le coronavirus

Half Life: Alyx sera lancé le 23 mars, mais les fans qui n’ont pas encore acheté un casque VR devront peut-être attendre un peu plus longtemps pour jouer au jeu vidéo tant attendu de Valve Corporation.



Avec la date de sortie de Half-Life: Alyx fixée au 23 mars, le jeu peut avoir quelques problèmes. Comme presque tout de nos jours, le lancement du jeu a été affecté par la pandémie de COVID-19. Le virus mortel a déjà fait beaucoup de bruit dans l’industrie du jeu, entraînant l’annulation d’événements majeurs comme E3 et GDC. Bien que les annulations d’événements aient été les effets les plus notables du virus, le développement matériel a également été affecté.

Valve a annoncé en novembre dernier le lancement de Demi-vie: Alyx exclusivement pour Steam en tant que titre de réalité virtuelle. Cependant, les joueurs qui ne disposent pas encore de casques VR peuvent devoir attendre encore plus longtemps pour jouer au jeu vidéo tant attendu.

Les casques VR de Valve étaient déjà en rupture de stock avant que les problèmes de coronavirus exercent une pression supplémentaire sur la disponibilité. L’index, qui comprend un casque VR et deux contrôleurs, n’est actuellement pas disponible à l’achat par aucun moyen. Étant donné que le nouveau coronavirus est initialement arrivé en Chine, où ces dispositifs sont fabriqués, la production de nouvelles unités a été retardée.

Dans une déclaration, Valve a tenté de rassurer les joueurs que, au moment où Demi-vie: Alyx S’il était publié, davantage de systèmes d’indexation seraient disponibles, bien qu’il ait reconnu que moins d’unités seraient disponibles que prévu initialement. Valve a également demandé aux fans de cliquer sur “M’avertir” sur la page Index Steam pour recevoir une mise à jour dès qu’elle sera à nouveau disponible.

Bien que les joueurs n’aient pas nécessairement à acheter du matériel Valve Index VR Demi-vie: AlyxCertaines fonctionnalités sont accessibles exclusivement via du matériel haut de gamme. Ceux qui ont d’autres casques VR compatibles PC pourront toujours jouer au jeu complet, et bien qu’il ne puisse pas fonctionner ou jouer aussi bien que Valve le prévoyait, la plupart des joueurs ne remarqueront probablement pas la différence. Cependant, pour les joueurs souhaitant acheter un casque VR pour Alyx, il peut être difficile d’en obtenir un. Oculus Quest a également été touché par l’épidémie et Facebook a annoncé un retard matériel déjà en retard.

Ces retards sont encore plus décevants pour les fans qui ont attendu plus d’une décennie pour un nouvel épisode de la franchise. La dernière version de Half-Life était Half-Life 2: Episode Two en 2007.. Aylx n’est pas destiné à être une suite des événements de l’épisode deux, mais aura lieu avant Half-Life 2. Bien que certains fans ne soient pas excités par une longue attente pour l’épisode 3 ou Half-Life 3, Half-Life: Alyx est un signe pourrait se matérialiser.

On ne sait pas s’il y aura un autre jeu Half-Life après celui-ci. Pourtant, l’avenir semble prometteur pour les fans de la série, même si Half-Life: Alyx n’est pas le jeu qu’ils ont demandé. Le jeu pourrait également faire sensation dans le monde de la réalité virtuelle. Les jeux de réalité virtuelle ne sont actuellement pas considérés comme aussi complets que les autres jeux AAA, donc si Alyx est bien reçu, cela pourrait encourager d’autres développeurs à consacrer plus de ressources à ce type d’expériences.

À propos de Half-Life: Alyx



La série se situe entre les événements de Half-Life et Half-Life 2, Alyx Vance et son père Eli organisent la résistance initiale contre l’occupation brutale de la Terre par l’Alliance.

La défaite de la guerre des Sept Heures est encore récente. À l’ombre d’une forteresse de l’Alliance émergente connue sous le nom de Citadelle, les habitants de la ville 17 apprennent à vivre sous la tyrannie de leurs envahisseurs. Mais parmi cette population dispersée se trouvent deux des scientifiques les plus ingénieux sur Terre: le Dr Eli Vance et sa fille Alyx, les fondateurs de la résistance naissante.

