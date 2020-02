Amanda Young est devenue la principale tueuse dans Dead By Daylight

Bien qu’il ne soit pas le principal antagoniste du populaire Vu franchise, Amanda Young est devenu le principal tueur du jeu d’horreur asymétrique, Dead By Daylight en 2018.

Amanda Young a été présentée pour la première fois dans le premier film Saw en 2004 en tant que victime potentielle de John Kramer. Elle a survécu à son piège, qui est devenu connu des fans comme le “piège à ours inversé”; Amanda a été chargée de trouver la clé de l’appareil dans l’estomac de son compagnon de cellule mort – qui était en fait vivant – afin de s’échapper avant que le temps ne soit écoulé. L’appareil était conçu comme un piège à ours traditionnel, mais ajusté pour passer complètement au-dessus de la tête et, lorsqu’il était activé, déchirait la tête du porteur en la claquant à la bouche comme une charnière arrière.

Continuez à faire défiler pour continuer à lire

Cliquez sur le bouton ci-dessous pour démarrer cet article en vue rapide.

Connexes: Saw 9 Remorque Répartition: 9 indices sur les connexions en spirale et film

Les films suivants de la série ont vu Amanda devenir l’assistante de Jigsaw en quelque sorte; le deuxième film a essayé de la faire ressembler à la dernière fille du film, mais Amanda a révélé qu’elle consacrait sa vie à poursuivre le travail de Kramer parce qu’elle y croyait et lui. Une partie de son raisonnement est dû au fait que, une ancienne toxicomane, elle est convaincue que le piège de Kramer lui a vraiment sauvé la vie. Cependant, dans les versements ultérieurs, ses efforts pour poursuivre son travail se sont avérés encore plus meurtriers, car elle n’a pas compris que leur principal objectif était la survie; c’est un test de la volonté de survivre d’une personne, afin qu’elle puisse continuer – comme elle l’a fait – à mieux apprécier sa vie. Les pièges d’Amanda n’avaient aucune option d’évasion. Bien que certainement un personnage en couches et nuancé, Amanda n’était pas le principal antagoniste des films Saw, mais est devenu le tueur de Dead By Daylight de toute façon.

Amanda Young est devenue la principale tueuse de Saw dans Dead By Daylight

Dead By Daylight est stylisé comme un jeu d’horreur de survie à quatre contre un où une équipe de survivants doit essayer de déjouer et d’échapper à un tueur, qui est contrôlé par un cinquième joueur. À travers différentes cartes, les survivants doivent travailler ensemble pour réparer cinq générateurs qui alimentent les portes de sortie qui permettent leur évasion. Les tueurs doivent travailler pour chasser, chasser et maîtriser les survivants – qui ne peuvent pas riposter directement – et les placer sur des crochets sacrificiels pour un être connu sous le nom de l’Entité. Alors que les survivants peuvent travailler ensemble dans différents types de stratégies afin d’échapper au tueur et de le distraire, chacun reçoit un ensemble de capacités liées à son personnage pour l’aider dans sa poursuite.

Amanda Young, connue sous le nom de “The Pig” dans le jeu, a été introduite dans The Saw Chapter en 2018. Elle a rejoint les rangs d’autres tueurs de films d’horreur célèbres tels que Michael Myers d’Halloween, Freddy Krueger de A Nightmare on Elm Street, Leatherface de Le Texas Chainsaw Massacre et même le Demogorgon de Stranger Things seront l’un des tueurs achetables du jeu. Son survivant correspondant était le détective Tapp, du premier film. Amanda compte principalement sur ses capacités furtives pour traquer les survivants; à partir de là, elle peut attaquer rapidement et soudainement et a le choix: elle peut soit placer un piège à ours inversé sur sa tête, soit les accrocher, soit les deux. Les pièges à ours sont sur une minuterie, semblable à ce qui est fait dans la franchise, et les survivants doivent trouver diverses “boîtes de puzzle”, qui sont marquées avec Billy la marionnette, pour avoir une chance d’échapper au piège. Si cela n’est pas fait avant la fin du temps imparti, le piège s’active et ils meurent.

Certes, une différence marquée par rapport à son caractère Vu, Caractérisation d’Amanda dans Dead By Daylight parle de sa nature rusée et de ses ruses astucieuses ainsi que de sa détermination à voir le sort de ses victimes scellé au lieu de leur donner leur propre chance de s’échapper.

Suivant: Saw Is A Cube Ripoff (et c’est pire)

Fantasy Island ne fait pas de prévisualisations du jeudi soir: voici pourquoi nous pensons

A propos de l’auteur

Jack Wilhelmi est l’éditeur de fonctionnalités d’horreur à ., et est avec le site depuis 2019. Il est un fan permanent du genre d’horreur et aime toute excuse pour discuter de sujets liés au genre, car aucun de ses amis n’ose le défier dans trivia d’horreur. Il a été publié sur le blog indépendant d’horreur Morbidly Beautiful et a couvert de grands festivals de films de genre tels que Cinepocalypse à Chicago. Il a également été juge au Festival du film Axe Wound.

Dans son temps libre, il est un père de chien dévoué pour un chiot de sauvetage plein d’entrain nommé Peter Quill et aime faire du bénévolat avec diverses organisations de sauvetage d’animaux. Jack aime voyager et explorer le tourisme sombre et d’autres lieux hantés. Il aime étudier la psychologie, le paranormal et regardera littéralement n’importe quel film B schlocky sur la planète pour rire. Suivez-le sur Twitter @JackMacabre ou son chien sur Instagram @quillthethrill.

En savoir plus sur Jack Wilhelmi