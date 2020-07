AMAZON adaptera la saga du jeu vidéo FALLOUT

Amazon Studios s’associe à Kilter Films de Jonathan Nolan et Lisa Joy pour développer une série basée sur une franchise réussie de jeux vidéo Fallout

Amazon Studios a acheté les droits de licence de la célèbre franchise de jeux vidéo Fallout, ainsi que les producteurs acclamés Jonathan Nolan et Lisa Joy de Kilter Films qui produiront le projet, actuellement en développement avec l’engagement qu’il sera en série.

Fallout est l’un des meilleurs jeux de tous les temps. Chaque chapitre de cette histoire folle nous a coûté d’innombrables heures que nous aurions pu passer avec notre famille et nos amis. Nous sommes donc extrêmement heureux de nous associer à Todd Howard et aux autres imbéciles de Bethesda pour donner vie à cet univers génial, subversif et sombre, avec Amazon Studios », ont déclaré Lisa Joy et Jonathan Nolan, Kilter Films.

« Au cours de la dernière décennie, nous avons cherché de nombreuses façons de faire apparaître Fallout à l’écran », a déclaré Todd Howard, producteur exécutif de Bethesda Game Studios. «Il était clair dès la première fois que j’ai parlé à Jonah et Lisa il y a quelques années qu’ils et leur équipe de Kilter seraient les meilleurs dans ce domaine. Nous sommes fans de leur travail et nous sommes ravis de pouvoir travailler avec eux et avec Amazon Studios. »

Fallout est une franchise mondiale emblématique, avec des légions de fans à travers le monde et un scénario convaincant qui l’alimente. Et Jonah et Lisa sont les conteurs parfaits pour donner vie à cette série », a déclaré Albert Cheng, chef de l’exploitation et codirecteur de la télévision, Amazon Studios. « Nous sommes impatients de rejoindre Bethesda pour mettre Fallout à la télévision. »

Dans le monde de Fallout, l’avenir imaginé par les Américains à la fin des années 40 explose sur lui-même à travers la guerre nucléaire en 2077. La magie du monde de Fallout est la dureté du désert contre l’idée utopique de la génération précédente de que le monde serait meilleur grâce à l’énergie nucléaire. Il a un ton sérieux et dur, mais avec des notes d’humour ironique et des fantasmes nucléaires du cinéma B.

Les jeux Fallout ont battu des records de ventes avec des centaines de récompenses, y compris des dizaines de récompenses du jeu de l’année, et Fallout Shelter, alors qu’un jeu mobile, a été téléchargé plus de 170 millions de fois.

Fallout est d’Amazon Studios et Kilter Films en association avec Bethesda Game Studios et Bethesda Softworks, avec Jonathan Nolan et Lisa Joy en tant que producteurs exécutifs et Athena Wickman pour Kilter Films, Todd Howard pour Bethesda Game Studios et James Altman pour Bethesda Softworks.

À travers l’accord de Kilter Films avec Amazon, le drame techno-thriller The Peripheral est actuellement en pré-production, basé sur le roman de William Gibson, qui suit une femme en Amérique dans un proche avenir dans lequel la technologie commence subtilement à changer à la société. Kilter Films produit également Westworld de HBO qui vient de terminer sa troisième saison et a récemment été renouvelé pour une quatrième saison. La série a remporté 43 nominations aux Emmy Awards aux côtés des nominations aux prix DGA, WGA, PGA et SAG. Kilter a également produit du marketing interactif et transmédia pour sa série, y compris une publicité Westworld pour le Super Bowl réalisé par Nolan. Joy a débuté la réalisation du long métrage Reminiscence pour Warner Bros., avec Hugh Jackman, Rebecca Ferguson et Thandie Newton. Joy a écrit le script qui s’est terminé sur The Black List et produit avec son partenaire dans Kilter Films Nolan, Michael De Luca et Aaron Ryder.

