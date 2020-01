Amazon annonce le casting principal de la série “ Le Seigneur des anneaux ”

Robert Aramayo, Owain Arthur, Nazanin Boniadi, Tom Budge, Morfydd Clark, Ismael Cruz Crdova, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers et Daniel Weyman dirigeront le casting série télévisée attendue de «Le seigneur des anneaux»

Située en Terre du Milieu, cette adaptation télévisuelle ambitieuse et millionnaire produite par Amazon Studios explore de nouvelles intrigues qui précèdent J.R.R. Tolkien

Œuvre littéraire connue dans le monde entier et récompensée par l’International Fantasy Award et le Prometheus Hall of Fame Award, les romans de “ Le Seigneur des anneaux ” ont été choisis comme livre préféré du millénaire par les clients d’Amazon en 1999, ainsi que le roman préféré de tous les temps au Royaume-Uni sur The Big Read de la BBC en 2003.

Ses adaptations cinématographiques, soutenues par New Line Cinema et réalisé par Peter Jackson au début du 21e siècle, ont atteint un box-office mondial combiné d’environ 6 milliards de dollars et ont reçu ensemble un total de 17 Oscars, dont le meilleur film pour le troisième et dernière livraison, «Le retour du roi».

Les producteurs exécutifs et showrunners de la série sont J.D. Payne et Patrick McKay. Espagnol J.A. Bayona (‘L’orphelinat’, ‘Un monstre vient me voir’) dirige les deux premiers chapitres et est également producteur exécutif avec son partenaire, Beln Atienza.

La production exécutive est également assurée par Lindsey Weber (10 Cloverfield Lane), Bruce Richmond (Game of Thrones), Gene Kelly (Boardwalk Empire), Sharon Tal Yguado, Gennifer Hutchison (Breaking Bad), Jason Cahill (The Sopranos) et Justin Double (Stranger Things).

Le tournage de la série, qui se déroulera entièrement en Nouvelle-Zélande, débutera dans les prochaines semaines en vue de sa première en 2021 via Prime Video.