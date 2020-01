Amazon développe une série d’adaptation de l’agent de peur avec Seth Rogen

Une nouvelle série télévisée basée sur la bande dessinée Fear Agent de Rick Remender est dans les œuvres de Seth Rogen et David F. Sandberg. THR rapporte que les deux développent la série pour Amazon. Mattson Tomlin écrira l’adaptation, avec Sandberg pour diriger et produire exécutif et Rogen également producteur exécutif aux côtés d’Evan Goldberg et James Weaver.

La série de bandes dessinées a été écrite par Remender avec Jerome Opena faisant l’art, a été publiée initialement chez Image à partir de 2005. Dark Horse a repris la publication de la série en 2006. Le logline de la série est:

Envahisseurs interstellaires. Voyage dans le temps. Clones de clones de clones, et beaucoup de whisky. Qu’il lutte contre le fléau de l’espace, remonte dans le temps pour arrêter l’invasion extraterrestre qui a changé la Terre pour toujours ou reconquiert son ex-femme, il n’y a rien que Heath Huston ne fera pour essayer de réparer les torts et récupérer sa famille. . Il est, après tout, le dernier agent de peur.