Amazon Go pourrait venir dans un supermarché près de chez vous

Géant du shopping en ligne Amazon étend sa philosophie d’achat Just Walk Out en vendant la technologie Amazon Go aux magasins traditionnels. Cette décision marquerait la première installation d’un système sans caissier dans de nombreux magasins.

Les épiceries Amazon Go ont été accueillies avec un mélange de scepticisme et d’amusement doux. Le système reçoit un accueil négatif de la part de ceux qui s’inquiètent de ce qu’une épicerie sans caissier fait à ce marché du travail. De nombreux amateurs de technologie ont du mal à faire confiance aux caméras et au suivi du poids des étagères pour ralentir le vol à l’étalage ou empêcher les clients d’être surchargés. L’extension de ce système à des magasins non Amazon va probablement exacerber ces préoccupations et introduire des problèmes dont les clients avaient précédemment supposé qu’ils étaient en sécurité.

Selon un rapport de ., Amazon a annoncé des accords avec plusieurs chaînes d’épicerie et lancera aujourd’hui un site Web détaillant son système de vente au détail Just Walk Out. Les clients entreront dans le magasin et inséreront leur carte de crédit dans un tourniquet. À partir de là, ils pourront faire leurs achats en plaçant simplement des articles dans leurs chariots et en sortant du magasin. Les caméras de plafond et les balances d’étagère d’Amazon garderont une trace de ce que les clients ramassent et le magasin facturera la carte de crédit précédemment scannée. Les acheteurs ne s’arrêteront jamais sur une ligne ni ne scanneront un code-barres.

La relation d’Amazon avec le commerce de détail

Amazon dit qu’il s’occupera de l’installation du matériel et propose également aux clients une hotline d’assistance. Ces types de relations, où un magasin dépend d’une entité extérieure pour une grande partie de son infrastructure de vente au détail, sont courants. Cependant, cet accord est inhabituel en ce sens qu’Amazon est en concurrence directe avec les chaînes d’épicerie. Amazon s’est avéré perturbateur pour la vente au détail physique de multiples façons, il est donc difficile d’imaginer que la plupart des magasins envisageront rapidement de s’associer avec eux.

Il est également difficile d’imaginer les magasins bénéficiant beaucoup de la fonction Just Walk Out. Le nouveau système sera certainement accrocheur pour les personnes qui achètent dans des zones qui n’ont peut-être pas de magasin Amazon Go, mais en dehors de la nouveauté, le système offre vraiment aux clients une expérience d’achat sans lignes de paiement. Entre les systèmes d’auto-analyse, les services de magasinage à domicile tels que Shipt et les ajustements que les chaînes d’épicerie ont faits pour accélérer le paiement, l’attente en ligne n’est pas le goulot d’étranglement massif qu’il était pour la plupart des gens. Les magasins gardent une trace des données de satisfaction client et trouveront vraisemblablement s’il est difficile de voir travailler avec le système de paiement d’Amazon comme quelque chose qui produira un résultat net positif avec les acheteurs, surtout après avoir considéré les risques potentiels qu’il pourrait présenter. Pourtant, si Amazon peut produire des résultats qui montrent que la commodité d’un paiement plus rapide est bien reçue par les clients, et que l’accord lui-même augmente les bénéfices des magasins, ce sera encore une autre initiative audacieuse mais réussie.

