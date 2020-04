AMAZON PRIME. Les 7 meilleures séries de la plateforme

Des garçons à la merveilleuse Mme Maisel, nous vous laissons ici une liste de séries que vous avez peut-être manquées sur Amazon Prime et que vous pouvez voir dans cette quarantaine

Avec tout le monde pris au piège à la maison en raison de l’isolement en raison de la terrible pandémie de coronavirus (COVID-19), il n’y a pas de meilleur moment pour rattraper les séries qui pourraient avoir été en attente. Amazon Prime est un service de streaming qui contient plusieurs joyaux sous-estimés. Des garçons à la merveilleuse Mme Maisel, ce sont les meilleures séries que vous avez probablement manquées sur Amazon Prime.

FLEABAG

Après avoir remporté six prix aux Emmy Awards 2019 et avoir été nommé par le président Barack Obama comme l’une de ses séries télévisées préférées l’année dernière, il est fondamentalement superflu de faire l’éloge du Fleabag de la BBC. Phoebe Waller-Bridge joue le rôle principal féminin, qui brise constamment le quatrième mur pour offrir une exposition publique et des commentaires. La première saison de Fleabag a été créée en 2016 et la deuxième et dernière saison de la série s’est terminée en 2019. Critiquement saluée comme un «chef-d’œuvre tragique et comique», la merveilleuse sitcom de Phoebe Waller-Bridge est un incontournable pour ceux avec un abonnement Amazon Prime.

LES GARÇONS

Basé sur la série de bandes dessinées violentes de Garth Ennis et Darick Robertson, The Boys d’Amazon Prime est une comédie de super-héros sombre avec des éléments satiriques sociaux. La série se déroule dans un univers où les super-héros sont aimés par le grand public et une société sombre appelée Vought International qui monétise un groupe de super-héros appelé The Seven. En réponse, un groupe appelé The Boys s’est associé pour vaincre l’équipe arrogante et corrompue de super-héros. Après le succès de sa première saison sortie en 2019, The Boys reviendra pour une deuxième saison cette année.

LA MERVEILLEUSE MME. MAISEL

Situé à la fin des années 1950 et au début des années 1960, la merveilleuse gagnante des Emmy et Golden Globe Mme Maisel suit une femme au foyer poursuivant une carrière dans la comédie. Rachel Brosnahan a reçu des critiques élogieuses pour sa performance en tant que Miriam “Midge” Maisel et a remporté les Emmy de la meilleure actrice principale dans une série comique en 2018. Les co-stars Tony Shalhoub et Alex Borstein ont également remporté de nombreux Emmy Awards pour leurs performances dans la série. En plus d’être félicité pour son design de production visuellement époustouflant, les critiques ont annoncé que The Marvellous Mrs Maisel est une histoire “émouvante” et “édifiante”.



CATASTROPHE

Avec les comédiens Rob Delaney et Sharon Horgan, Catastrophe d’Amazon Prime suit deux célibataires qui deviennent un couple après une grossesse inattendue suite à une aventure à Londres. La série a duré quatre saisons, sa dernière saison se terminant en 2019. La série a reçu des critiques élogieuses, en particulier pour l’écriture, la performance de Delaney et la performance de Horgan. L’actrice légendaire de Star Wars Carrie Fisher a également été acclamée par la critique pour son bref rôle dans la série. Les critiques ont félicité Catastrophe pour sa version “amèrement honnête” des réalités souvent laides du mariage et de la parentalité.

L’HOMME AU HAUT CHÂTEAU

Basé sur le roman effrayant de Phillip K. Dick du même nom, The Man in The High Castle, en 1962, propose une version alternative de l’histoire dans laquelle les puissances de l’Axe ont remporté la Seconde Guerre mondiale. La série commence en 1962 et suit des personnages qui entrent en contact avec des vidéos personnelles et des actualités montrant le Japon et l’Allemagne en train de perdre la guerre. Les personnages finissent par découvrir que les vidéos ont été créées par l’homme mystérieux du Haut Château.

L’homme dans le haut château a été salué par la critique pour son intrigue captivante et son développement rapide du personnage.

MOZART DANS LA JUNGLE

Il peut avoir été annulé après quatre saisons, mais Mozart dans la jungle Il s’agit de la série parfaite de baffles Amazon Prime pour ceux qui sont piégés à la maison. Basée sur les mémoires populaires de Blair Tindall du même nom, la série suit un hautboïste qui a une ambition ardente de jouer au New York Philharmonic.

Mozart dans la jungle Il met en vedette Gael García Bernal dans le rôle de Rodrigo, un personnage basé sur le chef d’orchestre Gustavo Dudamel. La série a reçu des éloges pour son élan vers la qualité des genres et sa concentration sur le groupe sous-représenté de réalisatrices et compositrices.

BOSCH

Basé sur une série de romans du légendaire auteur Michael Connelly, Bosch est l’une des premières séries originales produites par Amazon Prime. Une série de procédures policières mettant en vedette Titus Welliver dans le rôle du détective de police de Los Angeles Harry Bosch, la série s’adresse principalement aux fans de séries telles que NCIS et CSI. Les critiques ont félicité Welliver pour sa performance fantastique en tant que personnage homonyme.

Vous avez déjà vu une de ces séries. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Vous pouvez télécharger l’application Amazon Prime ici.

