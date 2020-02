Amazon ramassera le documentaire “Time” de Garrett Bradley’s Sundance Award – Blackfilm

La date limite indique qu’Amazon est en train de conclure un accord pour Garrett BradleyDocumentaire Temps qui a remporté le prix américain de la réalisation de documentaires au Sundance Film Festival.

Doc suit Fox Rich, un entrepreneur, auteur et mère de six enfants qui a passé les 21 dernières années à se battre pour la libération de son mari, Rob, qui purge une peine de 60 ans pour une infraction qu’ils ont tous les deux commise. Elle est assurée et engagée à partager leur histoire. Lorsque leurs fils parlent de grandir sans leur père, ils le font avec une vulnérabilité plus douce que Fox ne peut l’admettre. Mais les journaux personnels qu’elle enregistre pour Rob offrent des aperçus sans entrave sur des années de désir, de douleur et d’espoir d’espoir de se réunir.

Le temps a été produit par Emplois Laurene Powell et Davis Guggenheim’S Concordia Studio. Les EP sont Powell Jobs, Guggenheim, Nicole Stott, Rahdi Taylor et Kathleen Lingo.

Le temps est la quatrième acquisition d’Amazon à Sundance cette année après celle d’Eugene Ashe L’amour de Sylvie, la vedette d’Alan Ball, dirigée par Paul Bettany Oncle Franket le film réalisé par Phyllida Lloyd Se.