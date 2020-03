Amazon ramène les enfants dans la salle pour de nouveaux épisodes

L’émission de comédie canadienne emblématique The Kids in the Hall devrait faire son retour avec de nouveaux épisodes sur Amazon Prime. TV Line rapporte qu’AMazon a ordonné une reprise en huit épisodes des séries des années 1980 et 1990. Les cinq membres de la distribution d’origine reviendront dans Dave Foley, Bruce McCulloch, Kevin McDonald, Mark McKinney et Scott Thompson.

The Kids in the Hall a commencé comme une coproduction de HBO et CBC en 1988, passant à CBS pour ses deux dernières des sept saisons. Le spectacle est devenu une caractéristique de la comédie des années 1990 et a vu un film produit, The Kids in the Hall: Brain Candy, en 1995.

“Même après 30 ans, The Kids in the Hall a conservé son éclat et son originalité”, a déclaré Lorne Michaels, qui a produit le spectacle original et sera un EP sur le renouveau. “Nous sommes heureux de ramener tous les” Kids “originaux pour la nouvelle série.”