Amazon reprend l’adaptation du jeu gauche droite avec Tessa Thompson – Blackfilm

Selon Deadline, Amazon a remporté les droits d’écran du podcast de science-fiction mystère QCode Le jeu gauche droite avec Westworld et Thor: Ragnarokstar Tessa Thompson attaché pour produire l’adaptation.

La série audio suit un journaliste idéaliste (Thompson) alors qu’elle tente de se faire un nom en suivant un groupe d’explorateurs paranormaux obsédés par un passe-temps apparemment inoffensif connu sous le nom de Left / Right Game. Son voyage l’emmène dans un monde surnaturel qu’elle et les autres membres de son expédition ne peuvent pas gérer et ne peuvent pas survivre.

En plus de Thompson, le casting vocal du podcast inclus Aml Ameen (Sense8), W. Earl Brown (The Highwayen), Dayo Okeniyi (Nuances de bleu) et Inanna Sarkis (Après). Le podcast en dix parties a été écrit par Jack Anderson et est basé sur son blog en ligne d’origine du même nom. Anderson reviendra pour préparer l’adaptation, et servira de producteur exécutif.

Les producteurs exécutifs de l’adaptation incluront Thompson aux côtés d’Automatik Brian Kavanaugh-Jones, Fred Berger et Justin Levy et QCode Rob Herting et David Henning.

Le jeu gauche droite marque le deuxième podcast QCode à acquérir pour une adaptation après qu’Amblin a acquis les droits du thriller de science-fiction Transporteur pour une itération sur grand écran avec Cynthia Erivo (Génie: Aretha) prêt à reprendre son rôle à partir du podcast du même nom.