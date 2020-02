Amazon s’associe à MACRO et ARRAY pour l’adaptation par Victoria Mahoney du roman de science-fiction d’Octavia E. Butler «Dawn» – Blackfilm

Deadline rapporte qu’Amazon Studios a sauté à bord avec MACRO Television Studios de s’associer à Ava DuVernay ARRAY Filmworks développer une adaptation TV de Octavia E. ButlerRoman de science-fiction de 1987 Aube. Victoria Mahoney (Star Wars: The Rise of Skywalker, Lovecraft Country) a été défini comme créateur et adaptera et dirigera le pilote.

Le roman de science-fiction classique récompensé par un Hugo Award en 1987, qui a été choisi par MACRO, suit Lilith Iyapo, une femme afro-américaine qui a été endormie dans un vaisseau spatial extraterrestre avec plusieurs autres survivants pendant 250 ans après la destruction de la terre en une guerre nucléaire. Maintenant, les extraterrestres l’appellent à ressusciter la race humaine.

En plus de servir en tant que deuxième directeur d’unité sur Star Wars: The Rise of Skywalker, elle a réalisé de nombreuses séries télévisées dont la série Netflix de Veena Sud Sept secondes, Série limitée TNT de Patty Jenkins Je suis la nuit, Netflix Vous, TNT Les griffes et la prochaine série d’horreur de HBO Pays Lovecraft de J.J. Abrams, Misha Green et Jordan Peele. Elle a également travaillé sur le drame CBS La ligne rouge que DuVernay a produit aux côtés de Greg Berlanti. Elle a également réalisé le film Crier au ciel avec Gabourey Sidibe.

Butler était connu pour utiliser la science-fiction pour résoudre les problèmes de race, de sexe et de hiérarchie. Elle a ouvert la voie à la narration inclusive et est entrée dans l’histoire en tant que première écrivaine du genre à recevoir la bourse MacArthur (alias la subvention Genius). Dawn est le premier livre de ce qu’on a appelé la trilogie Butler “Lilith’s Brood”, qui comprend également les films Adulthood Rites de 1988 et Imago de 1989.

Mahoney sera également producteur exécutif aux côtés de DuVernay et Charles D. King de MACRO qui a travaillé sur Mudbound et Raising Dion. Allen Bain, Gary Pearl et Thomas L.Carter seront les producteurs exécutifs tandis que Marta Fernandez, présidente de MACRO Television Studios, supervisera.