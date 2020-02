Amber Heard pourrait continuer avec Mera dans Aquaman 2

Après le grand scandale qui joue avec Johnny Depp, Amber Heard a été sur toutes les lèvres et a même reçu plusieurs commentaires offensants. Bien que lorsque l’audio soit sorti, il a été dit que l’actrice ne serait pas dans Aquaman 2, il semble que Warner l’aime toujours en tant que Mera.

L’un des scandales de mariage les plus forts à Hollywood a joué dans Johnny Depp et Amber Heard Tous deux se sont accusés mutuellement de violences physiques et psychologiques. L’actrice a été la première à témoigner contre son ex-mari, et récemment c’est l’acteur qui a montré des preuves contre Heard, qui ne l’a pas laissée immobile. Pour cette raison, il a été dit que l’actrice ne serait pas plus Simple dans Aquaman 2. Mais Warner Pensez autrement.

Lorsque ces cas très forts se produisent dans la vie personnelle des acteurs, il est courant que les entreprises pour lesquelles ils travaillent se dispensent de leurs services pour ne pas être affectées par des problèmes qui ne les concernent pas. C’est arrivé avec Johnny Depp, détaché de son personnage dans Pirates des Caraïbes après des accusations de Amber a entendu. Maintenant, après les audios et les images qui engagent l’actrice, on s’attendait à ce que Warner J’ai décidé de la faire sortir de Aquaman 2. Cependant, Screen Geek a révélé des déclarations d’une source proche qui disent que cela ne se produira pas.

«Warner Bros. ne se soucie pas des accusations portées contre Amber Heard et ne s’intéresse pas aux réseaux sociaux. En tant que tel, rien ne se passe avec son rôle dans Aquaman 2 et ils n’envisageraient pas de le licencier », révèle la source. Concernant l’accord de Amber a entendu avec L’Orela, il explique que «les demandes de retrait de L’Oreal sont également très peu susceptibles d’avoir un effet sur l’entreprise. L’Oreal gère les pages de médias sociaux d’Amber Heard et l’aime beaucoup. »

