Amber Heard pourrait rester en dehors d’Aquaman 2

Après les nouveaux audios qui s’engagent à Amber a entendu dans son conflit avec Johnny Depp, certains fans demandent que l’actrice ne fasse pas partie de Aquaman 2. Ils ont rassemblé des signatures pour leur départ et ont également recommandé de nouvelles actrices pour prendre le rôle.

Le scandale entre Amber a entendu et Johnny Depp Cela semble sans fin. Pendant le week-end, un audio a été révélé qui prouve que l’actrice a maltraité et frappé l’acteur, ce qui a généré une grande controverse sur les réseaux sociaux et de nombreux fans veulent sortir la fille de Aquaman 2.

Puisqu’ils se sont séparés en 2016, après 15 mois de mariage, Amber Heard avait dénoncé Johnyy Depp pour violence domestique. Il a dit qu’il était un alcoolique qui l’avait frappée à plusieurs reprises et avait jeté des objets, tels que des téléphones portables. Il a même présenté des photos et des vidéos d’elle avec un visage violet et plein de cicatrices.

Les plaintes ont été dévastatrices pour la carrière de l’acteur, qui a perdu son emploi sur certaines cassettes, dont celle du célèbre pirate Jack moineau dans Pirates des Caraïbes. En outre, il a dû se défendre contre un procès pour soutien.

Cependant, il ne s’est pas arrêtée et l’a contredite pour diffamation. Il a dit que c’était elle qui l’avait battu, qu’il l’avait brûlé avec des mégots de cigarettes et qu’il s’était coupé un doigt et s’était fracturé un autre. Il a également expliqué qu’elle avait été infidèle à Elon Musk et qu’il trichait sur son propre lit. Comme elle, elle a également présenté ses propres photographies comme preuves.

Fans enragés

Devant le filtrage audio qui a un peu changé le paysage, Amber a entendu Il est devenu la cible de plusieurs fans de DC. Dans ces enregistrements, vous pouvez entendre comment l’actrice parle d’un combat la nuit dernière: «Je suis désolé de ne pas vous avoir giflé au visage, mais au moins je vous ai frappé (…) Je ne sais pas quel était le parcours de ma main, mais vous êtes Eh bien, je ne t’ai pas blessé, je ne t’ai pas poussé, je viens de te frapper. »

Dans une autre pièce, Depp dit: «Je suis parti hier soir. Honnêtement, je vous le jure, parce que je ne pouvais pas supporter l’idée de plus de violence physique les uns envers les autres, parce que si nous suivions la chose, ce serait fatal »et elle répond «Je ne peux pas vous promettre de ne plus me rendre violent. Dieu, parfois je deviens fou et je perds la tête ».

Face à ce scandale, Plusieurs abonnés ont demandé qu’Amber Heard ne fasse pas partie d’Aquaman 2. Auparavant, des mois auparavant, ils avaient commencé à collecter des signatures pour accomplir cette tâche. Maintenant, ils ont également nommé des actrices qui pourraient jouer un tel rôle; entre les sons Emilia Clarke

Emilia Clarke est déjà un favori pour les fans d’être le nouveau Mera dans Aquaman 2 et sa chimie avec Jason Momoa est incroyable, en plus, WB pourrait attirer le regard des fans de Game of Thrones.

Nous ne savons même pas si Amber part, mais les lancers de fans ont déjà commencé. # Aquaman2 pic.twitter.com/3YqTBRsvsJ

