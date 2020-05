Ambulantito: Les meilleurs films d’animation pour la journée des enfants

Explorer de nouveaux territoires est toujours source d’incertitude et même de méfiance. C’est pourquoi, si nous avons été ravis d’un film d’animation de grands studios tels que Disney / Pixar ou Dreamworks, nous sommes généralement fidèles adeptes de leurs prochains projets. Cependant, la plupart du temps, nous perdons de vue d’autres histoires qui pourraient être plus enrichissantes pour la formation des plus petits: Ambulantito, un projet du Festival Ambulante en est un exemple. Ci-dessous, nous présentons une sélection que nous considérons comme d’excellentes options de films d’animation pour célébrer la Journée des enfants.

Certains animateurs et artistes qui ont créé certains des titres du festival sont des employés de studio actuels comme Dremworks, comme le cas de Hanna Kim, qui a réalisé le court métrage The Raccoon and the Light. Ne manquez pas des histoires conçues pour les enfants de tous âges. Ici vous pouvez consulter le catalogue complet.

La section Ambulantito est divisée en deux programmes: Mystères de la lumière y Antipodes, qui totalisent 22 films, dont des courts métrages et des longs métrages. Vous pouvez en profiter jusqu’à 28 mai entièrement gratuit. Nous vous rappelons que pour voir n’importe quel film, à l’exception d’Anina, vous devrez lire chaque programme.

Anina (Uruguay, Colombie, 2013)

Beaucoup est dit (et représenté dans les films pour enfants) sur les valeurs que les enfants doivent acquérir et respecter pour les adultes. Cependant, ce film explore ce que la punition et les réprimandes des autorités peuvent signifier dans l’imagination d’un enfant. L’histoire d’Anina, une fille qui est intimidée par ses camarades de classe – qui se moquent d’elle pour son nom de palindrome – nous mène par la main pour une punition mystérieuse due à une bagarre à l’intérieur de l’école. L’animation et l’histoire sont un vrai bijou.

Le raton laveur et la lumière (États-Unis, 2018)

Un court métrage de 4 minutes raconte l’histoire d’un raton laveur qui utilise une lampe pour s’en prendre aux fourmis. Une excellente option pour mettre les lunettes d’un petit animal!

Poisson pêcheur (Allemagne, 2018)

C’est aussi un court métrage idéal pour les petits qui ont encore du mal à dormir sous les sombres figures de l’obscurité. Comment s’endort le petit poisson?

Union (Allemagne, 2017)

Un court métrage de 8 minutes sans dialogue raconte l’histoire de deux personnages liés par les cheveux. Pour rire et vivre une aventure très comique.

Ma grand-mère (Guatemala, Canada, 2018)

Les grands-parents deviennent sans aucun doute l’une des personnes préférées des petits. Ce sont ces êtres consentants et ce court métrage en est un hommage.