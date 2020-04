AMC rend la première moitié de la saison 10 de Walking Dead gratuite à diffuser en ligne

Si vous voulez rattraper votre retard sur cette saison de The Walking Dead mais n’avez pas AMC, vous avez de la chance. AMC a rendu les huit premiers épisodes de la saison 10 disponibles en streaming sur AMC.com sans abonnement d’aucune sorte.

Vous pouvez regarder les épisodes sur le lien ci-dessus. La première moitié de la saison s’est déroulée du 6 octobre au 24 novembre de l’année dernière et a déclenché l’escalade de la guerre entre les survivants et les Whisperers.

La série a fait son retour en février avec le neuvième épisode. Ce soir, l’épisode 15 est diffusé à 21 h HE / HE sur AMC et est décrit comme suit:

Les communautés se préparent pour la bataille finale de la guerre Whisperer. Pendant ce temps, le groupe d’Eugene rencontre la princesse.