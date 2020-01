AMC renouvelle Better Call Saul pour sa sixième saison finale

Jimmy McGill a une dernière manche, alors que Better Call Saul a été renouvelé pour une sixième et dernière saison. Vendredi (par THR), AMC a annoncé lors de la tournée de presse hivernale de TCA que le spin-off Breaking Bad, un succès critique et commercial à part entière, filmerait sa sixième saison cette année et sortira au début de l’année prochaine.

La saison sera un dernier hourra pour Bob Odenkirk dans le rôle qui lui a valu de nombreuses nominations aux prix et une victoire du Critics’s Choice Television Award du meilleur acteur dans un drame. Peter Gould a dit du renouvellement: «Dès le premier jour de Better Call Saul, mon rêve était de raconter l’histoire complète de notre héros compliqué et compromis, Jimmy McGill – maintenant AMC et Sony réalisent ce rêve. Nous ne pourrions pas être plus reconnaissants envers les fans et les critiques qui rendent ce voyage possible. Le mois prochain, nous commencerons à travailler sur la sixième et dernière saison – nous allons faire de notre mieux pour tenir le palier. “

La cinquième saison débutera le 23 février et durera 10 épisodes.