AMC retarde The Walking Dead: World Beyond Premiere

Même l’apocalypse zombie fait place au coronavirus, car AMC a retardé la première de The Walking Dead: World Beyond. Deadline rapporte que la série limitée, une spin-off de la principale franchise Walking Dead, ne sortira pas le 12 avril comme prévu et arrivera plutôt plus tard cette année.

Le retard dans la première est dû au processus de post-production, selon le point de vente. Le tournage s’était terminé sur la série, mais les derniers épisodes étaient toujours en post-production et la fermeture des sociétés en raison du coronavirus a forcé le retard. AMC a arrêté la production de The Walking Dead et Fear the Walking Dead pendant la pandémie, emboîtant le pas à peu près tous les autres spectacles et films.

La série dérivée met en vedette Alexa Mansour, Nicolas Cantu, Hal Cumpston, Julia Ormond, Aliyah Royale et Annet Mahendru et est décrite comme suit:

Certains deviendront des héros. Certains deviendront des méchants. En fin de compte, tous seront changés pour toujours. Grandi et cimenté dans ses identités, bonnes et mauvaises.

Deux sœurs et deux amis quittent un lieu de sécurité et de confort pour affronter des dangers courageux, connus et inconnus, vivant et morts-vivants dans une quête importante. Poursuivie par ceux qui souhaitent les protéger et ceux qui souhaitent leur nuire, une histoire de croissance et de transformation se déroule sur un terrain dangereux, défiant tout ce qu’ils savent du monde, d’eux-mêmes et les uns des autres.