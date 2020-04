AMCI et Cinemex offriront des cours de cinéma en ligne GRATUITS

En période de quarantaine en raison de la pandémie de coronavirus (COVID-19), Cinemex et la Association mexicaine des cinéastes indépendants (AMCI) ont lancé un plan pour offrir des cours de cinéma entièrement gratuits en ligne.

Au travers d’une déclaration, l’exposant et l’école de cinéma et de comédie ont présenté le projet intitulé La magie du cinéma, dont l’objectif principal est d’offrir des cours en ligne gratuits pour s’impliquer dans l’industrie cinématographique à domicile.

À partir d’aujourd’hui, 2020 30 avril jeudiau point de 17h00 (Heure du Mexique) débutera l’une des nombreuses sessions hebdomadaires où divers experts de l’industrie audiovisuelle partageront leurs connaissances dans plusieurs disciplines. Tout cela, via les réseaux sociaux de Cinemex: Facebook, Twitter et YouTube. Grâce à cela, les invités pourront obtenir les bases et les éléments nécessaires pour développer leur propre projet de film à partir de leurs maisons.

Vous trouverez ci-dessous le calendrier des sessions accessibles à partir d’aujourd’hui, pendant le mois de mai et la première semaine de juin tous les jeudis à partir de 17h00:

Jeudi 30 avril – Production enseignée par Pedro Araneda

Jeudi 7 mai – Script enseigné par Norma Macías

Jeudi 14 mai – Direction / Performance donnée par Carlos Meléndez

Jeudi 21 mai – L’éclairage enseigné par Lizzet Luna

Jeudi 28 mai – Son donné par Jacobo Martínez

Jeudi 4 juin – Édition

“Cinemex et AMCI renforcent l’engagement avec tous ces amoureux de l’industrie cinématographique en leur fournissant les éléments nécessaires pour qu’ils découvrent et apprennent à réaliser leur propre film dans le confort de leur foyer”, ont-ils déclaré.

À la mi-mars de cette année, la chaîne Cinemex a annoncé la fermeture temporaire de tous ses complexes en raison de la pandémie.