America & # 039; s Got Talent: Terry Crews défend son spectacle | ScreenRant

Il s’est prononcé contre l’assaut de la presse négative sur l’émission hebdomadaire de concours de talents. Après que les anciens juges Union et Julianne Hough ont été licenciés à la fin de 2019, Union a détaillé l’environnement de travail toxique qu’elle a rencontré lorsqu’elle était employée par le spectacle en rencontrant des dirigeants de NBC. Pendant ce temps, la presse négative et le tollé général sont toujours là. America’s Got Talent est-il un lieu de travail peu recommandable, ou les plaintes d’Union sont-elles les siennes et les siennes seules?

Crews a discuté avec Us Weekly de son passage à l’AGT. Il a insisté: “Quand ils parlent de diversité, il y avait chaque morceau de diversité sur le plateau, partout. Je n’ai jamais été dans un endroit plus diversifié en 20 ans de divertissement, alors que dire?”

L’ancienne star de la NFL et ancienne animatrice de Who Wants to Be a Millionaire n’est pas étrangère à la controverse. Crews a fait partie intégrante du mouvement #MeToo lorsqu’il s’est prononcé contre le fait d’être tâtonné par un agent de talent masculin nommé Adam Venit. Crews a déposé une plainte et s’est rendu sur le circuit des talk-shows pour dire sa vérité. C’était une décision audacieuse qui aurait pu le laisser sans carrière. En fin de compte, aucune accusation n’a été portée contre l’agent, et lui et Crews ont réglé leur poursuite à l’amiable. Non seulement cela, mais Crews n’a pas été épargné par les retombées et a été un hôte célèbre à l’AGT depuis.

Crews passe un bon moment sur America’s Got Talent, et c’est merveilleux pour lui. Cependant, il est dangereux de comparer et de contraster des expériences individuelles. Tout simplement parce que son passage dans l’émission a été des roses et des marguerites, cela n’annule pas les innombrables problèmes décrits dans la plainte de Gabrielle Union. Cela signifie simplement que les gens auraient été un peu plus disposés à le maintenir ensemble en sa présence. En outre, Crews est une série régulière sur une autre émission de NBC, Brooklyn Nine-Nine, alors va-t-il vraiment se lever avec son poing en l’air et malmener ses puissants patrons? Bien sûr que non. Étant donné que de nombreuses plaintes d’Union étaient centrées sur les préjugés sexistes (comme la réprimander pour avoir porté des coiffures “trop ​​noires” et avoir donné de nombreuses notes de garde-robe aux femmes juges), les équipages n’étaient peut-être pas présents pour cela. S’il peut vraiment dire qu’il est heureux chez America’s Got Talent, tant mieux pour lui. Cependant, s’il y a même un soupçon d’irrégularité dont il a été témoin, il ne devrait pas laisser son propre argent et sa sécurité d’emploi entraver cela. Encore une fois, nous devons cesser de chercher si rapidement pour diminuer les luttes des autres. Après tout, parfois dans une bousculade, c’est la seule personne qui se fait écraser, pas les masses.

