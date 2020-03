Américains, nous vous souhaitons la bienvenue. Affiche et bande-annonce de «Bacurau»

Dans un avenir très proche, la ville de Bacurau, un village à l’intérieur de Pernambuco, pleure la mort de sa vieille matriarche Carmelita. Quelques jours plus tard, ses habitants se rendent compte que la ville disparaît mystérieusement de la carte et qu’une série de meurtres inexpliqués commencent à se produire.

Comment se défendre contre un ennemi inconnu … et implacable?

La Aventura et Vitrine Filmes ont publié la bande-annonce et l’affiche espagnoles de ‘Bacurau‘, Je suis profondément en désaccord, brutal et critique avec les nouvelles brésiliennes (et internationales) signées par Kleber Mendona Filho et Juliano Dornelles à quatre mains.

Tourné à Sertão do Seridó, à la frontière entre Rio Grande do Norte et Paraíba, »Bacurau‘est un croisement particulier entre action, suspense et tournage de films occidentaux au Brésil dans un avenir proche.

Selon ses réalisateurs, “le” mélange de genres “ainsi commenté nous permet de nous sentir totalement libres de raconter l’histoire de cette communauté d’une manière qui n’est pas normalement explorée dans le cinéma brésilien. C’était très amusant de construire ces scènes dans le que l’esthétique et le langage du cinéma de divertissement fusionnent avec notre vocabulaire cinématographique local, notre langage. Le film est exactement cela, la rencontre conflictuelle et parfois explosive entre deux mondes très différents. “

Sonia Braga, l’Allemande Udo Kier et Karine Teles sont les noms les plus en vue de la distribution de ce film qui sont sortis en salles le 8 avril aux mains de La Aventura et Vitrine Filmes.

Un film qu’un serveur a eu l’occasion de voir dans la dernière édition du Festival de Sitges. Quelque chose de plus de deux heures “d’une sorte de” occidental brésilien “capable d’utiliser un groupe d’Américains comme méchants. Le déclenchement de la violence finale est quelque peu léger (pour ce qui semblait venir), mais cela n’a pas d’importance: c’est un film avec un contexte plus social que la pâte, plus Costa-Gravas que Tarantino. “

Un film avec lequel “même un est laissé vouloir passer plus de temps avec les habitants de Bacurau, dans un film choral avec un discours très stimulant que les États-Unis pourraient probablement donner, une franchise stupide comme celle de ‘The Purge ‘”, en résumé.

