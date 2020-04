American Horror Story: Comment la mort de Ma Petite a complètement changé la saison 4

histoire d’horreur américaine la saison 4, Freak Show, était sans doute l’une des saisons les plus légères de la longue série d’anthologie d’horreur; Cependant, sa décision de mettre un terme tragique à Ma Petite, la favorite des fans, a eu des répercussions majeures sur les personnages et a changé radicalement le ton de la saison.

Bien qu’il soit important pour les fans de la série de Ryan Murphy en raison du fait qu’il soit le dernier de Jessica Lange, membre principal du casting, Freak Show a été très bien noté par les critiques et le public, et a vu un niveau élevé d’audience tout au long de la saison. Sur les neuf saisons existantes, Freak Show se rapproche toujours du haut de la plupart des listes, là-haut avec d’autres saisons hors concours comme Asylum, Coven et Murder House. Bien qu’il ait été critiqué en partie pour son inclusion de numéros musicaux, ce qui a certainement nui à certains des éléments les plus horribles de la saison, Freak Show a un départ global dans le thème des trois saisons précédentes, se concentrant davantage sur la loyauté familiale et l’unité. ainsi que l’importance de trouver sa tribu.

S’inspirant d’histoires vraies de véritables diaporamas et d’artistes de cirque, tels que P.T. “Greatest Show On Earth” de Barnum, Freak Show a suivi Elsa Mars (Lange) en tant que leader d’un diaporama similaire; Mars était une actrice en herbe qui a fini par faire la transition vers le cirque, où elle s’est produite en tant que chanteuse. Bien qu’elle ne soit pas toujours maternelle envers tous ses “ monstres ”, Elsa a brillé en particulier chez certaines de ses personnes, et a montré un côté plus doux envers Ma Petite en particulier.

L’actrice Jyoti Amge, une actrice indienne de 26 ans, détient le record du monde Guinness pour être la plus petite femme vivante en 2011. Debout à un peu plus de deux pieds de haut, la taille d’Amge est attribuée à une condition connue sous le nom d’achondroplasie. Son rôle dans la saison 4 d’American Horror Story était au cœur du spectacle d’Elsa Mars – Ma Petite a travaillé en étroite collaboration avec elle et a souvent été vue jouer un petit violon ou être transportée par les autres artistes ou Elsa. Souvent, Elsa l’invitait à se faire des câlins, et même si Ma Petite n’était certainement pas une enfant et avait une personnalité pleine de fougue, elle possédait également un sens enfantin d’émerveillement et d’innocence.

Ma Petite faisait facilement confiance car elle avait été si amoureusement soignée par Elsa et les autres artistes tout au long de son séjour à Jupiter, en Floride. Cela l’a rendue vulnérable à Stanley (Denis O’Hare) et Maggie (Emma Roberts), qui complotaient pour capturer et tuer certains des monstres pour les vendre à un musée spécialisé dans les “curiosités morbides”, de la même manière que le musée Mütter à Philadelphie, PA. Ma Petite a été ciblée au départ par Maggie, mais elle n’a pas réussi à tuer une personne aussi innocente. Au lieu de cela, le travail est tombé sur l’homme fort Dell Toledo (Michael Chiklis), qui a lutté avec sa sexualité et a un tempérament violent. Tout d’abord, Dell a ciblé Amazon Eve, mais sans succès; depuis qu’il était victime de chantage, Dell savait que venir à Stanley les mains vides n’était pas une option, alors il a étouffé Ma Petite, écrasant son corps fragile dans une étreinte.

Si déchirante qu’elle ait été, cet événement singulier a été pour beaucoup la raison pour laquelle la «famille» d’Elsa s’est effondrée. Crié de honte pour ses actions et son dégoût de soi, Dell a tenté de se suicider, mais a été tué par balle par Elsa après avoir découvert qu’il avait assassiné Ma Petite. Alors que de nombreux artistes finissent par être mutilés ou tués par diverses interactions avec Stanley et d’autres influences extérieures prédatrices, la mort de Ma Petite a créé un précédent dans histoire d’horreur américaine en ce qui concerne la véritable mort de l’innocence, qui a radicalement changé le ton de la saison. Bien que toujours imprégnés du genre d’horreur, les aspects les plus légers de Freak Show se sont effondrés lorsque le public s’est rendu compte que personne n’était en sécurité, que des forces vraiment perverses étaient à l’œuvre, et le spectacle a réitéré que les vrais monstres sont souvent humains, même ceux qui pouvait auparavant faire confiance.

