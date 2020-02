American Horror Story Coven: L’histoire vraie d’Axeman

histoire d’horreur américaine a présenté un tueur en série prolifique devenu un fantôme instable appelé Axeman (Danny Huston), et il est basé sur une vraie personne. Au cours de ses neuf saisons à l’antenne jusqu’à présent, la série d’anthologie FX American Horror Story a accueilli toutes sortes de méchants ignobles. En fait, pendant certaines saisons, il semble que presque tout le monde est finalement méchant d’une manière ou d’une autre. Pourtant, il y a certainement des degrés de méchanceté, même dans le monde bizarre de Ryan Murphy et Brad Falchuk.

Les intrigues d’American Horror Story s’inspirent souvent d’événements réels, même si ces événements sont souvent considérablement modifiés ou étendus au-delà des informations connues. Cela peut être vu à travers des personnages tels que Edward Mordrake de Freak Show, un spectre littéralement à deux faces qui menace ceux qui osent se produire le soir d’Halloween. Mordrake était basé sur une personne réelle qui aurait vécu au XIXe siècle et a été maudit avec une seconde face soi-disant mal à l’arrière de sa tête. Il semble maintenant que Mordrake n’a jamais existé, mais il survit toujours en tant que légende urbaine et maintenant en tant que personnage de télévision.

Continuez à faire défiler pour continuer à lire

Cliquez sur le bouton ci-dessous pour démarrer cet article en vue rapide.

Connexes: American Horror Story Asylum: la vraie histoire qui a inspiré la saison 2

Un méchant d’American Horror Story qui était définitivement très réel, au moins dans une certaine mesure, est Axeman de Coven. Il a joué un rôle de soutien vital dans la troisième saison populaire d’AHS et s’est avéré être l’un des ajouts les plus mémorables à la grande distribution de Coven. Voici la vraie histoire d’Axeman.

The Axeman Of New Orleans True Story

Dans American Horror Story: Coven, Axeman de Danny Huston est un tueur en série dont les meurtres saisissent la ville de La Nouvelle-Orléans de peur en 1919. Musicien de jazz, l’Axeman menace de continuer à tuer dans une lettre livrée et imprimée dans un journal local, mais dit qu’il épargnera ceux qui jouent du jazz chez eux. Les sorcières de l’Académie de Miss Robichaux l’attirent en jouant de l’opéra, puis le poignardent violemment à mort. Cela confine son fantôme à l’école, au moins jusqu’à ce que son esprit soit banni des lieux par une incantation. Après avoir retrouvé la forme physique, la suave Axeman commence plus tard une relation avec Fiona Goode (Jessica Lange), une relation qui finit mal.

De toute évidence, l’Axeman tué par des sorcières et son temps en tant que fantôme homicide est tout le travail de histoire d’horreur américainemais il y avait vraiment un tueur en série surnommé l’Axeman de la Nouvelle-Orléans, qui a fait six victimes et en a blessé six autres en 1918 et 1919. Une lettre prétendument écrite par l’Axeman a en effet atteint les journaux dans la vraie vie, menaçant de tuer quiconque ne joue pas de jazz, bien qu’aucun meurtre à la hache n’ait été enregistré cette nuit-là. L’Axeman a tué sa dernière victime connue dans la nuit du 27 octobre 1919. Bien que les tueries se soient arrêtées par la suite, l’Axeman n’a jamais été attrapé et ses meurtres restent sans solution.

Plus: American Horror Story 1984: The True Story That Inspired Season 9

La mort finale d’Iron Man était encore pire pour Spider-Man que vous ne le pensiez

A propos de l’auteur

Michael Kennedy est un passionné de cinéma et de télévision qui travaille pour . à divers titres depuis 2014. Pendant cette période, Michael a écrit plus de 2000 articles pour le site, travaillant d’abord uniquement comme rédacteur, puis plus tard comme rédacteur principal et rédacteur en chef adjoint. Plus récemment, Michael a aidé à lancer la nouvelle section d’horreur de ., et est maintenant le rédacteur principal en ce qui concerne toutes les choses effrayantes. Originaire de Floride, Michael est passionné par la culture pop et a obtenu un diplôme d’AS en production cinématographique en 2012. Il aime également les films Marvel et DC et souhaite que tous les fans de super-héros puissent s’entendre. Lorsqu’il n’écrit pas, Michael aime aller à des concerts, participer à la lutte professionnelle en direct et débattre de la culture pop. Membre de longue date de la famille ., Michael a hâte de continuer à créer du nouveau contenu pour le site pendant de nombreuses années encore.

En savoir plus sur Michael Kennedy