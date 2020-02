American Horror Story Saison 10 Cast Caractéristiques Macaulay Culkin, Sarah Paulson, Plus

Le casting principal de la saison 10 d’American Horror Story a été révélé, et il ne présente nul autre que Macaulay Culkin à part une liste de habitués de la franchise. Mercredi, Ryan Murphy a partagé une vidéo sur Instagram qui a révélé la distribution principale du film, que vous pouvez consulter ci-dessous. Culkin (Home Alone) rejoint la série pour la première fois aux côtés des joueurs réguliers Sarah Paulson, Evan Peters, Kathy Bates, Billie Lourd, Finn Wittrock, Lily Rabe, Leslie Grossman, Adina Porter et Angelica Ross.

Les détails de la nouvelle saison n’ont pas encore été révélés, ni son thème. La vidéo n’est pas vraiment un indice, montrant une plage et mettant en vedette “Dead of Night” d’Orville Peck, qui se concentre sur un homme se remémorant son voyage avec un partenaire à travers le Nevada avant d’être laissé seul. Faites-en ce que vous voulez (le cas échéant).

L’année dernière, American Horror Story: 1984 a eu lieu dans un camp d’été de l’année en titre et a joué contre les tueurs en série de l’apogée du genre du film slasher.