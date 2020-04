Amis: Pourquoi Phoebe sort avec Stalker d’Ursula était si controversé

copains la saison 3 présentait une histoire à gratter la tête mettant en vedette Phoebe Buffay et un homme traquant sa sœur jumelle, Ursula. Lisa Kudrow a dépeint les deux sœurs de Buffay, bien que seule Phoebe ait servi de personnage principal dans la sitcom NBC créée par David Crane et Marta Kauffman. Le harceleur d’Ursula, Malcolm, n’est apparu que dans un épisode, mais le scénario était un peu controversé.

Au total, Ursula est apparue dans huit épisodes de Friends, mais avant cela, le personnage était une figure récurrente de Mad About You. Bien qu’elles se ressemblent, Phoebe et Ursula ne pourraient pas être plus différentes en termes de personnalité. Ursula était très désagréable et insultait constamment Phoebe lorsqu’elle reconnaissait son existence. Malgré leurs personnalités radicalement différentes, les jumeaux avaient souvent le même goût chez les hommes. Malheureusement, pour un cas, l’homme s’est avéré être un harceleur effrayant.

Malcolm le harceleur est apparu dans l’épisode de Friends intitulé “The One With The Jam”. Le personnage a été joué par David Arquette, le petit ami de la co-star des Amis, Courtney Cox, à l’époque. Le couple s’est finalement marié en 1999 alors que la popularité de la série était toujours à son plus haut niveau. L’épisode a suivi Malcolm alors qu’il traquait Phoebe après l’avoir confondue avec Ursula, son ex-petite amie. Elle avait une ordonnance restrictive contre lui, mais cela n’arrêterait pas son obsession pour Ursula. Tout en essayant d’aider Malcolm, Phoebe a développé un béguin et a commencé à sortir avec lui. Elle a alors réalisé que Malcolm traquait toujours sa sœur et elle a rompu avec lui. Même après qu’elle se soit inquiétée de son comportement, Phoebe lui a permis de la traquer à la place pour l’aider à surmonter Ursula. Il est compréhensible que l’histoire ne se soit pas trop bien déroulée avec certains fans et les créateurs de la série ont exprimé ouvertement leur regret d’avoir permis à Phoebe de sortir avec un harceleur.

Crane et Kauffman ont admis que l’épisode de la saison 3 avait nécessité une tonne de réécriture pour que le script fonctionne. Même le produit fini n’était pas quelque chose dont ils se souviennent avec tendresse. Il est indéniable que l’épisode a envoyé un mauvais message, même dans les normes culturelles de la fin des années 90. Plaigner un harceleur et justifier son comportement a envoyé un mauvais message aux téléspectateurs et la situation s’est aggravée lorsque Phoebe est tombée amoureuse de lui. L’arc s’est aggravé lorsque Phoebe a permis à Malcolm de la traquer à la place comme si elle lui devait quelque chose après avoir réalisé qu’il était au-delà de son aide. Encore plus intéressant était le fait que Friends avait déjà présenté un scénario similaire la saison précédente lorsque Joey a commencé à sortir avec l’un de ses harceleurs avant de se rendre compte qu’elle était trop instable.

C’était évident tout au long copains que Phoebe avait une histoire de fréquenter des hommes douteux. Cela dit, cela allait à l’encontre du personnage établi pour elle de sortir avec quelqu’un de dangereux comme Malcolm. Phoebe a grandi toute seule dès son jeune âge, ce qui la rendait extrêmement intelligente dans la rue. Elle avait le don de se sortir de situations troublantes, donc cela allait à l’encontre du caractère pour elle de s’ouvrir à quelqu’un comme Malcolm. Phoebe aurait dû voir à travers ce comportement charmant et l’arrêter une fois qu’elle aurait appris l’ordre d’interdiction.

