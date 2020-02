Amy Schatz, réalisatrice et productrice des Emmy Winners, parle de We Are the Dream: les enfants de l’Oakland MLK Oratorical Fest – Blackfilm

La première aujourd’hui au cours du Mois de l’histoire des Noirs sur HBO est l’incroyable nouveau documentaire L’incroyable nouveau documentaire de HBO Nous sommes le rêve: les enfants de l’Oakland MLK Oratorical Fest. Réalisé et produit par Amy Schatz et exécutif produit par un oscarisé Mahershala Ali, ce documentaire d’une heure réconfortante suit de jeunes étudiants (pré-12) à travers le district scolaire d’Oakland alors qu’ils apprennent à élever littéralement la voix et à prononcer des discours puissants lors du concours national annuel inspiré par la vie et l’héritage de Martin Luther King Jr.

Chaque année, à Oakland, en Californie, des centaines d’élèves de la maternelle à la 12e année concourent au Martin Luther King Oratorical Festival, interprétant un mélange de poésie et de discours publiés et originaux. Ce documentaire relate les mois qui ont précédé le 40e festival annuel, alors que les écoles de la ville envoient leurs élèves les mieux classés concourir. Il s’agit d’un portrait de jeunes passionnés qui font entendre leur voix sur les questions qui les intéressent – justice sociale, immigration et plus encore – et d’une communauté qui les célèbre.

Schatz est réalisateur et producteur de documentaires et d’émissions et séries pour enfants tels que Song of Parkland (2019), The Number on Great-Grandpa’s Arm (2018) et An Apology to Elephants (2013). En janvier 2020, Schatz a remporté le prix de la Guilde des réalisateurs d’Amérique pour les programmes pour enfants de «Song of Parkland». Schatz a également produit des programmes artistiques et des documentaires pour PBS. Ses crédits incluent la série Bill Moyers, Moyers on Addiction, Un monde d’idées et Que pouvons-nous faire contre la violence? Son travail lui a valu 8 Emmy Awards, 5 Directors Guild of America Awards, 3 Peabody Awards, Parents’s Choice Award, le Gracie Award, 5 Animation Emmy Awards, etc.

Comment est né ce projet pour vous?

Amy Schatz: Eh bien, je fais des spectacles pour enfants. C’est ma région. Je fais beaucoup de programmes qui mettent en vedette des enfants et sont pour les enfants et souvent ils parlent de certains des grands problèmes de la vie; des enfants qui parlent du fond de certaines choses qui leur viennent à l’esprit. Donc, ce projet m’est venu quand HBO m’a demandé si je développerais un projet sur les oratoires. Nous avions appris par une de nos productrices, Julie Anderson, que Martin Luther King à 15 ans avait participé à un oratoire et c’était vraiment intéressant pour nous. Nous avons pensé: “Eh bien, examinons cela.” Voyons ce qui existe aujourd’hui. Nous avons appris que Martin Luther King a inspiré des oratoires à travers le pays. C’était donc une révélation. Je n’avais jamais vraiment connu ce phénomène des concours de discours. C’était la genèse. Nous avons découvert Oakland. Nous avons découvert cette compétition oratoire incroyablement robuste, créative et dynamique à Oakland, en Californie. C’était excitant pour nous parce que nous en sommes tombés amoureux. Il était plein de poésie et de discours, d’œuvres originales et d’ouvrages publiés et il est devenu évident que ce n’était pas seulement les enfants qui participaient à un concours, mais c’était un événement à l’échelle de la communauté et qui était excitant pour nous.

Vous avez Mahershala Ali, lauréat d’un Oscar, comme l’un des producteurs exécutifs. Était-ce en train de choisir Oakland?

Amy Schatz: C’était magique de l’avoir embarqué. Nous étions nous avions déjà filmé et nous travaillons dans la salle de montage sur le documentaire lorsque cette communication magique s’est produite où il a découvert le film et nous l’avons montré à lui. Il y était vraiment particulièrement attaché en tant que natif de la région de la baie. Je pense que c’était excitant et émouvant de voir les voix qui sortent de cette région. C’était merveilleux pour nous.

Je suis sûr que beaucoup de séquences ont été tournées. Lorsque vous montez le film, comment choisissez-vous le discours à montrer aux enfants à montrer quelle histoire raconter?

Amy Schatz: Vous avez en fait frappé le clou sur la tête. C’est le plus grand défi lorsque vous travaillez dans un documentaire. C’est le voyage et vous ne savez jamais exactement quelle sera votre histoire. Les décisions de la salle de montage ont été difficiles. Il y avait tellement de voix incroyables, tellement de réflexion profonde, de beaux moments, mais les enfants dans lesquels nous avons essayé de nous adapter autant que possible, et l’une des choses que nous pensions à l’origine était que c’était un film qui parlait d’un concours et que, “Oh, eh bien, nos structures ont été construites parce que nous trouverons qui est le gagnant.” Ensuite, lorsque nous étions dans la salle de montage, nous avons vraiment réalisé qu’il ne s’agissait pas vraiment du gagnant. Il y a de nombreux gagnants. Mais il y avait plus sur les enfants aux prises avec de grands sujets d’aujourd’hui comme la race, la justice sociale, la gentrification, l’immigration, la violence armée, être une fille, puis des idées sur la gentillesse ou ce que signifie faire la bonne chose. Le défi dans la salle de montage était de savoir comment regrouper toutes ces informations en une heure. L’une des choses qui semblait si significative à ce sujet est de donner aux enfants l’espace et de permettre au film d’avoir l’espace pour ce contenu sur lequel les enfants travaillaient. Donnez-vous simplement une idée de ce sur quoi les enfants réfléchissent en plus de dresser la carte de cette compétition.

Saviez-vous comment vous allez y mettre fin lorsque vous savez que c’est un programme d’une heure?

Amy Schatz: La longueur de ce fut vraiment que la grande chose de travailler pour HBO est que cela peut être n’importe quelle longueur et cela doit être. Vous le construisez depuis le début, non? Nous avons donc commencé, puis nous avons juste modifié notre chemin jusqu’à la fin. Nous savions que nous finirions avec la finale. Mais comme je l’ai mentionné précédemment, il ne s’agissait pas vraiment du vainqueur et de voir le métal passer autour du cou des enfants. Mais il s’agissait de vous donner une idée de: «Que disent ces enfants de leur monde? Pouvons-nous représenter leurs espoirs et leurs rêves? » La façon dont nous avons terminé était vraiment de vous donner un montage des différents gagnants, qu’ils soient en première ou en deuxième place. Ensuite, j’entends juste un petit commentaire sur la réflexion sur les enfants et sur eux qui parlent du cœur et au profit de la poésie, au profit de la parole et de l’héritage de Martin Luther King. Lorsque vous travaillez dans un documentaire, vous vous sentez en quelque sorte à travers. J’avais juste l’impression de ne pas tellement célébrer les gagnants. Laissons-le dans un endroit profond.

Avec votre histoire de travail avec les enfants, qu’avez-vous appris pendant le tournage de cela?

Amy Schatz: Je pense que l’idée de l’oratoire telle que décrite par le fondateur est qu’il y a cette idée d’élever la voix des étudiants, et que si nous élevons les voix des étudiants, nous les aidons et nous aidons notre monde. Ce que j’ai appris, c’est que toute cette communauté, ces enseignants, ces directeurs, ces entraîneurs, ces familles, qui donnent tant d’amour aux enfants et tellement de soutien que pour moi, cela montre simplement ce que vous pouvez faire, comment vous pouvez aider les enfants à vivre en les soutenant et en les encourageant à faire entendre leur voix. C’est aussi une lettre d’amour aux enseignants et aux écoles, montrant ce que vous pouvez faire quand vous faites des efforts et comment les enseignants encouragent nos enfants au-delà du programme scolaire. J’ai tendance à penser toujours que les enfants sont profondément sophistiqués, réfléchis et intelligents. Mais ce projet m’a montré comment l’éducation et l’éducation artistique peuvent vraiment aider les enfants à devenir leur moi le plus extraordinaire. C’était excitant à faire.

Certains documentaires peuvent être intemporels, et celui-ci tombe sous cette pluie. Est-ce un film qui en dehors de HBO peut être lancé en classe? Allez-vous l’emmener ailleurs?

Amy Schatz: Ce qui est excitant, c’est que HBO va proposer ce film au-delà du mur payant. Cela signifie donc qu’il sera diffusé gratuitement sur hbo.com, le lendemain de la première, donc il sera disponible pour tous ceux qui ont la possibilité d’accéder à Internet. C’est vraiment excitant. Cela signifie qu’il peut être utilisé dans les salles de classe et qu’il peut être vu par beaucoup plus de gens qui le verraient normalement. Ils travaillent également sur un plan d’études pour cela. Scholastic développe donc cela. Il est prévu de prolonger sa durée de vie au-delà de la première de HBO, ce qui est très excitant pour nous.

Au cours de la production, y a-t-il une scène ou un élève particulier que vous avez vu et senti qu’il fallait l’inclure dans le film?

Amy Schatz: Beaucoup d’entre eux étaient toujours géniaux. Quand j’interviewe des enfants, je suis ému aux larmes. Cela me dit qu’il y a quelque chose d’incroyablement original dans le matériau. Il y a eu un moment au début lorsque j’ai interviewé le garçon du Sri Lanka. Il est un nouvel immigrant en Californie. Sa famille venait de venir parce qu’il était récemment en Amérique, peut-être un an et il avait entendu parler du concours oratoire de Martin Luther King, et il ne savait rien de Martin Luther King parce qu’il n’avait pas été élevé dans ce pays. Il a eu ce moment où il a dit: «Qui est ce Martin Luther King Jr.» Je veux le savoir. ” et il a essentiellement décrit sa découverte de Martin Luther King Jr.et son étonnement et son incroyable admiration et amour de Martin Luther King Jr. Ce fut un moment où j’ai vu l’héritage de Martin Luther King à travers ce jeune garçon qui ne connaissait pas lui. C’était vraiment frais et extraordinaire de parler à ce garçon qui a appris tout ce qu’il pouvait sur Martin Luther King, puis a décidé d’écrire un discours sur la façon dont les efforts de King l’ont fait réfléchir au conflit dans son pays natal. C’était donc excitant.

Je pense à un autre moment en pensant à ce que Luther King est un petit garçon nommé Gregory, qui a décidé de rendre hommage à MLK en récitant certains passages du discours de Mountaintop et en entendant juste sa compréhension, sa connexion émotionnelle dans le discours, il a également apporté MLK vivant. Ce sont ces moments qui vous donnent une idée de la façon dont l’histoire peut nous informer aujourd’hui et comment les mots sont puissants et comment la tradition oratoire a vraiment quelque chose à offrir à ces enfants aujourd’hui. J’adore tous les enfants pour leur propre raison, mais ce sont deux exemples de moments qui m’ont vraiment ému pendant le tournage.