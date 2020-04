Anahí répond aux ennemis après avoir fait des enfrijoladas

Il y a quelques jours, Anahí est devenue une tendance sur les réseaux sociaux après qu’une vidéo – presque âgée d’un an – soit devenue virale, où nous voyons l’actrice et la chanteuse se vanter de leurs cadeaux gastronomiques lors de la préparation de quelques enfrijoladas “saines”. Bien sûr, ce matériel a été taquiné pour la façon particulière de les préparer, alors les mèmes ont commencé à germer en tas sur Internet. Cependant, au-delà de la preuve de sa colère, Anahí s’est également amusé avec nous et a donc répondu aux ennemis.

Un de ses premiers tweets semblait indiquer qu’Anahí était bouleversé, bien qu’il soit reconnaissant aux internautes d’avoir pris le temps de se mêler de vieux documents.

Quelqu’un a pris le temps d’aller sur ma page https://t.co/12b2J1ST6i abonnez-vous, entrez les vidéos, passez en revue tout ce que j’ai là et elles ont presque un an! Jusqu’à ce que je trouve quelque chose pour faire une blague. La vérité merci! 🙌🏻 – Anahi (@Anahi) 21 avril 2020

Après cela, il a lancé un tweet avec une phrase célèbre: «Suivez-moi pour plus de recettes», ce qui signifiait qu’il prenait également la situation avec humour.

Puis il a continué de bonne humeur en partageant le fameux plat, mais en version améliorée.

Et bien que l’on puisse penser qu’Anahí ne serait pas un digne participant de Master Chef, l’un des juges de la version mexicaine lui a répondu avec le meilleur sens de l’humour.

Aaayy, je suis fan du chef Benito et de sa femme! J’ai adoré ton programme! J’ai abusé du tofu non? Et bien pour ma défense j’étais enceinte, me paraissaient-ils très étranges? Jaaaaa ok non. 🙈 – Anahi (@Anahi) 21 avril 2020

Même quelques internautes ont eu l’audace de parodier sa recette, mais au-delà d’être en colère, il l’a trouvé assez amusant. Lequel aura meilleur goût?

Et il y avait ceux qui applaudissaient sa bonne attitude.

À la fin de la journée, il a noté que sa vidéo était une sorte de bouffée d’air frais au milieu de l’urgence sanitaire qui sévit sur le territoire national et le reste du monde. Il a confirmé que le matériel avait été stocké pendant longtemps dans sa chaîne et qu’il avait en effet “fait sauter la clôture” avec sa recette.

Je dois vous avouer qu’au milieu de tout ce que nous vivons et des jours qui ont été très durs dans la vie de tout le monde, j’ai ri aujourd’hui comme il n’y a pas si longtemps. Cette vidéo était là depuis des années et je n’y avais jamais prêté attention, je l’ai fait exploser. 😂😂😂🙌🏻🙈 – Anahi (@Anahi) 21 avril 2020

Eh bien, au moins, nous avons ri pendant un petit moment. Au milieu du cauchemar que nous vivons, ils ont fait ma journée. Merci Twitter. ❤️✌️ – Anahi (@Anahi) 22 avril 2020

Enfin, cela s’est terminé par une autre recette très simple: des enchiladas à la laitue que nous laissons ci-dessous.