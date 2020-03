Anakin a utilisé le côté obscur pour sauver la République (avant la vengeance des Sith)

Avertissement! SPOILERS pour Star Wars: The Clone Wars saison 7, épisode 4 à venir.

L’épisode de cette semaine de Star Wars: La guerre des clones comprend un moment où Anakin Skywalker se tourne vers le côté obscur avant Star Wars Episode III: La vengeance des Sith, bien qu’il le fasse pour ce qui est sans doute une bonne raison. Maintenant diffusée sur Disney +, la septième et dernière saison de The Clone Wars vient de boucler son premier arc narratif, et à chaque épisode, la série animée se rapproche de plus en plus des événements qui changent la saga de Revenge of the Sith.

Une grande partie de l’attrait de The Clone Wars découle de sa capacité à étoffer davantage la période entre Star Wars Episode II: L’attaque des clones et la vengeance des Sith. Dans l’émission, les téléspectateurs apprennent à connaître les soldats clones en tant que personnages plutôt que soldats sans visage, et le conflit entre la République et les séparatistes peut être examiné à plus petite échelle. En ce qui concerne Anakin, The Clone Wars est capable de montrer sa chute du côté obscur comme une diapositive plus progressive, et dans le dernier épisode de la saison 7, il y a une scène qui fait allusion au potentiel sombre d’Anakin – bien qu’intéressant, cela arrive à un moment dans lequel la République aurait presque certainement été condamnée si Anakin n’avait pas agi.

Dans Star Wars: The Clone Wars saison 7, épisode 4, “Affaires inachevées”, les forces de la République combattent toujours les séparatistes sur Anaxes. La bataille est à un point tournant, et si la République peut retenir les séparatistes ici, ils peuvent s’accrocher à la planète – et plus important encore, ses chantiers navals. Dans un dernier acte de désespoir, l’amiral Trench ordonne le déclenchement d’une énorme bombe afin de détruire les forces de la République, les chantiers navals et la moitié de la planète. Pour récupérer le code nécessaire pour désarmer la bombe, Anakin traque Trench et le menace pour la séquence. Mais Trench remarque que la «noblesse» d’Anakin en tant que Jedi l’empêchera de lui faire du mal. À quoi Anakin répond en coupant trois des six bras de Trench, en insistant sur le fait qu’il n’a pas une telle faiblesse et en répétant sa demande. L’amiral séparatiste propose alors le code, la bombe est désactivée et la République vit pour combattre un autre jour, mais cette victoire ne se produit que parce qu’Anakin utilise la violence pour arriver à ses fins – une manœuvre décidément du côté obscur et à laquelle il viendra utiliser assez souvent comme Dark Vador.

La scène se poursuit avec Trench attaquant Anakin lorsque son dos est tourné, et Anakin le poignardant ensuite à travers la poitrine avec son sabre laser, le tuant. On pourrait soutenir qu’Anakin agit en légitime défense, mais il est également assez clair qu’il est capable de neutraliser Trench sans le tuer. Ainsi, l’exécution rapide de l’amiral Trench ne fait pas grand-chose pour dissiper l’idée qu’Anakin plonge plus librement vers le côté obscur afin d’atteindre ses objectifs. Ce n’est pas la première fois que The Clone Wars dépeint Anakin agissant dans la colère ou impitoyable, mais ce n’est qu’un autre exemple dans une liste croissante de fois où Anakin choisit la violence et cède à son côté sombre.

Ce qui complique cette situation, cependant, c’est le fait que si Anakin n’avait pas obtenu de Trench qu’il révèle le code, la République aurait sûrement perdu Anaxes et la guerre. Dans ce cas, Anakin faisant ce qu’un autre Jedi ne ferait pas est bénéfique et peut même sauver des vies. Compte tenu de cela, il est facile de voir comment Anakin pourrait en venir à croire que les Jedi sont en fait mauvais, et en les éliminant, il sauve la République. Anakin a des doutes sur les Jedi, et lors de la vengeance des Sith, Palpatine travaille pour accroître ces doutes. Mais déjà, lors de la bataille d’Anaxes, Anakin réussit en tirant parti du côté obscur.

Star Wars: The Clones Wars La saison 7 se poursuit vendredi prochain avec “Gone With a Trace” sur Disney +.

