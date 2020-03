Anakin Skywalker a utilisé le côté obscur pour sauver la République

Avant Star Wars: Revenge of the Sith, quand Anakin Skywalker est devenu Dark Vador, il utilisait déjà le côté obscur pour sauver la République.

Attention SPOILERS de Star Wars: The Clone Wars saison 7, épisode 4. Qui comprend un moment où Anakin Skywalker se tourne vers le côté obscur avant La vengeance des Sith (2005), bien que ce soit pour une bonne raison.

Actuellement diffusé sur Disney + la septième et dernière saison de The Clone Wars. La série de Star wars Il vient de conclure son premier arc narratif, qui se rapproche de plus en plus du film qui a mis fin à la trilogie prequel.

C’est ainsi qu’il utilise le côté obscur de la Force.

Dans l’épisode intitulé «Affaires inachevées», les forces de la République continuent de lutter contre les séparatistes en Anaxes. La bataille est à un point tournant, et si la République peut contenir les séparatistes ici, ils peuvent sauver la planète et, surtout, ses chantiers navals. Dans un dernier acte de désespoir, le Amiral Trench ordonne qu’une bombe massive soit activée pour détruire les forces de la République, les chantiers navals et la moitié de la planète. Pour récupérer le code nécessaire pour désarmer la pompe, Anakin Skywalker chasser Trench-coat et le menace. Mais Trench-coat souligne que la “noblesse” de Anakin comme Jedi l’empêchera vraiment de vous faire du mal. À quoi Anakin répond en coupant trois des six bras de Trench-coat, insistant sur le fait qu’il n’a pas une telle faiblesse.

L’amiral séparatiste révèle le code, la bombe explose et la République vit pour combattre un autre jour. Mais cette victoire ne se produit que parce qu’Anakin utilise la violence pour arriver à ses fins, une manœuvre décidément du côté obscur, et qu’il utilisera fréquemment lorsqu’il se transformera en Dark Vador.

Un exemple de la façon dont il traverse la ligne fine qui sépare la lumière de l’obscurité.

La scène continue avec Trench-coat attaquer lorsque son dos est tourné, et Anakin Skywalker elle le poignarde ensuite à travers la poitrine avec son sabre laser, le tuant. On pourrait soutenir qu’Anakin agit en état de légitime défense, mais il est également tout à fait clair qu’il est capable de neutraliser Trench sans le tuer. Ainsi, l’exécution rapide de l’amiral Trench ne fait pas grand-chose pour dissiper l’idée qu’Anakin plonge plus librement dans le côté obscur pour atteindre ses objectifs. Ce n’est pas la première fois que The Clone Wars Il a représenté Anakin agissant dans la colère ou impitoyable, mais ce n’est qu’un autre exemple sur une liste croissante de fois où Anakin choisit la violence et se rend à son côté obscur.

Cependant, ce qui complique cette situation est le fait que si Anakin Skywlaker S’il n’avait pas demandé à Trench de révéler le code, la République aurait sûrement perdu Anaxes et la guerre. Dans ce cas, Anakin faisant ce qu’un autre Jedi ne ferait pas est bénéfique et sauve même des vies. Il a donc toujours des doutes sur les Jedi. Étant donné que leur manque de force provoque parfois des situations qui ne se terminent pas comme elles le souhaitent.

Partager

Publication précédente

C’est ainsi que le grand méchant de Marvel exige votre fidélité

Article suivant

Red Skull pourrait revenir aux films Marvel pour se venger

David larrad

Il a étudié la production audiovisuelle d’émissions et de télévision à la Fondation pour l’éducation audiovisuelle. Il a complété une maîtrise en design graphique et 3D.