Analyse Blu-Ray du film oscarisé 2

Nous analysons en Blu-Ray la cinémascomique de Joker, le grand succès au box-office de DC Comics, vainqueur de deux Oscars.

Dans Cinemascomics, nous avons analysé l’édition nationale en Blu-Ray de Joker, dans laquelle le réalisateur Todd Phillips (Hangover Las Vegas) nous raconte une histoire d’origine Joker, se tenant totalement en dehors de l’univers cinématographique partagé de DC Comics, qui a récemment sorti Birds of Prey.

Le film Joker, devenu un véritable blockbuster (dépassant le milliard de dollars dans la collection mondiale), il est déjà en vente dans les magasins Blu-ray (édition de base et deux éditions dans une boîte en métal: Steelbook Imax et Steelbook Teaser), UHD 4K et DVD; ainsi qu’au format numérique. Le film américain produit par Warner Bros Pictures et Village Roadshow est distribué en Espagne par 20th Century Fox Home Spain.

Le film est réalisé par Todd Phillips, qui signe également le scénario avec Scott Silver. Il a un casting dirigé par Joaquin Phoenix (Her), Robert De Niro (The Irish), Zazie Beetz (Deadpool 2), Frances Conroy (American Horror Story: Apocalypse), Brett Cullen (True Detective III), Bill Camp (Red Sparrow ), Shea Whigham (First Man: The First Man), Dante Pereira-Olson (Happy!), Douglas Hodge (Gemini), Jolie Chan (Hooked on You), Bryan Callen (The Goldberg) et Brian Tyree Henry (Devilish Doll) , entre autres.

Le film a remporté d’innombrables récompenses, y compris les deux statuettes remportées aux récents Oscars (Meilleur acteur principal pour Joaquin Phoenix et Meilleure bande originale pour Hildur Guðnadóttir) des 11 nominations qu’il a choisies, dont Meilleur Film et meilleur réalisateur. En plus de 2 Golden Globes, du meilleur acteur (Phoenix) et de la meilleure musique originale, avec 4 nominations; 3 BAFTA Awards: meilleur acteur (Phoenix), meilleure bande originale et meilleur casting, avec 11 nominations; et le Lion d’or du meilleur film au Festival de Venise; parmi de nombreux autres prix dans des concours et des festivals internationaux.

Arthur Fleck (Joaquin Phoenix) est un homme qui fait face à la cruauté et au mépris de la société, vilipendé par les services publics. Il travaille comme un clown pendant la journée et la nuit, il essaie de devenir un monologue … mais la vérité est qu’ils finissent toujours par se moquer de lui. Il ne convient pas aux gens, qui le méprisent pour sa maladie qui provoque un rire aigu et incontrôlable. Parallèlement à cela, Arthur se consacre à prendre soin de sa mère fragile, alors qu’il cherche sans relâche cette figure paternelle qu’il n’a jamais eue, soit dans le riche homme d’affaires Thomas Wayne ou dans l’animateur de télévision Murray Franklin (Robert De Niro). Il est piégé dans une existence qui vacille et dans laquelle la réalité et la folie convergent, et une mauvaise décision déclenchera une série d’événements tragiques qui affecteront la ville de Gotham.

Joker, d’une durée de 121 minutes et déconseillé aux enfants de moins de 18 ans, est présenté dans sa version Blu-Ray avec divers extras, que nous avons analysé pour les lecteurs Cinemascomics. L’analyse du Blu-Ray est totalement exempte de spoilers, au cas où vous n’auriez pas encore eu l’occasion de le voir et souhaitez savoir quels extras contient l’édition haute définition.

Bande annonce du film:

Devenir Joker (2 minutes):

Compilation des tests de caméra et de costumes de Joaquin Phoenix en tant que Joker et Arthur Fleck.

Joker: Vision & Fury (22 minutes):

Todd Phillips avoue qu’il aime les mauvais garçons et s’amuse à réfléchir aux raisons pour lesquelles ils sont mauvais, à ce qui les a rendus ainsi. Il prétend qu’il y a plusieurs thèmes dans le film, mais qu’il se concentre vraiment sur la démonstration de ce qui a fait le protagoniste comme ça. Le Joker aimait son sens du désordre et le chaos qu’il génère.

Bradley Cooper, qui agit en tant que producteur, explique qu’il a été appelé par le réalisateur et lui a dit son idée d’une version alternative d’un film de DC Comics, racontant l’origine du Joker, et l’acteur pensait que c’était une idée très audacieuse. Pour sa part, Joaquin Phoenix indique que Todd Phillips a une façon unique de voir les choses, et personne n’aurait pu faire le film sauf lui.

Le réalisateur indique que plutôt que de se baser sur les bandes dessinées où le Joker apparaît, il a voulu faire un film préparant l’étude d’un personnage, mais d’une personne, nous n’avons aucune idée de qui il est, de ce qu’il est, d’où il vient ou quelque chose comme ça. De plus, il avoue que Warner lui a donné une totale liberté dans le scénario, venant inventer un nouveau personnage, avec un nom différent, au grand dam des vrais fans de la bande dessinée, car ils cherchaient quelque chose de plus réaliste, et ne jetaient pas le personnage dans un conteneur de acide, mais maquillez votre visage.

Parallèlement à cela, le réalisateur commente que, bien qu’à aucun moment la date exacte ne soit indiquée pendant le film, le réalisateur a toujours imaginé que cela se passait à New York, en 1981, ce que Bradley Cooper confirme. Pour la conception de la ville, ils ont cherché à fusionner leur propre version de New York avec leur propre version de Gotham. De cette façon, ils ont tourné dans le Bronx, à Brooklyn, à Newark et dans le New Jersey. Par conséquent, lorsqu’ils utilisaient New York comme s’il s’agissait de Gotham, ils devaient éliminer les choses et les bâtiments les plus emblématiques de la ville.

Le compositeur Hildur Gudnadóttir explique qu’elle a commencé à composer la musique, qui lui a valu un Oscar, après avoir lu le scénario. Il a utilisé le violoncelle comme instrument principal et commente comment il est venu avec le thème principal du film et le sentiment qu’il véhiculait.

Le réalisateur explique qu’il a écrit le scénario en pensant à Joaquin Phoenix pour le rôle principal, car il aimait l’imprévisibilité de l’acteur et a dû beaucoup parler avec lui pendant des mois pour le convaincre, car il avait beaucoup de questions. Concernant l’aspect physique, le cinéaste commente qu’en juin Joaquin pesait 81 kg. Et l’idée était de peser 56 kg. lorsque le tournage a commencé en septembre. Et l’acteur n’a pas suivi les régimes ou les conseils des nutritionnistes, mais a simplement arrêté de manger.

D’un autre côté, l’actrice Zazie Beetz, qui interprète Sophie Dumond, avoue que beaucoup de choses ont changé pendant le tournage en découvrant l’histoire; ils ont donc réécrit de nombreuses scènes et dialogues, en totale collaboration entre le réalisateur et le casting principal.

À son tour, Todd Phillips affirme qu’ils ont eu beaucoup de travail en post-production, car il a fallu plusieurs mois pour assembler le film. C’est principalement parce que «il y avait 18 billions de versions basées sur la façon dont je faisais les choses [Joaquín Phoenix como Joker], différemment à chaque fois. ” De cette façon, nous voyons quelques exemples de plans différents pour les mêmes séquences, où l’acteur principal a improvisé et changé son jeu et ses dialogues d’une prise à l’autre.

Bienvenue … Joker! (3 minutes):

Todd Phillips indique que ce qu’il aime chez Joaquin Phoenix, c’est son style et son imprévisibilité, ce qui convient au personnage, quelqu’un qui n’est pas ancré dans une chose. De cette façon, nous voyons les différents plans qu’ils ont pris lorsque le personnage de Robert de Niro présente le Joker à la télévision.

Joker: une chronique du chaos (3 minutes):

Nous voyons des images derrière les caméras, pendant le tournage, ainsi que des plans alternatifs à ceux vus dans l’assemblage final; le tout accompagné de la mélodie angoissante composée par Hildur Gudnadóttir.

Enfin, nous espérons que vous apprécierez l’achat de Joker, maintenant disponible pour vous ramener chez vous sur Blu-ray (édition de base et deux éditions dans une boîte en métal: Steelbook Imax et Steelbook Teaser), UHD 4K et DVD; ainsi que pour la location et la vente numérique. Et donc vous pouvez le voir autant de fois que vous le souhaitez, à la fois dans sa version originale et doublée en espagnol.

