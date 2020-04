Analyse de la dernière saison sur DVD

Chez Cinemascomics, nous analysons la saison neuf sur DVD de Suits: The Key to Success, où la fiction juridique réussie fait enfin ses adieux.

Chez Cinemascomics, nous avons analysé l’édition nationale sur DVD de la neuvième saison de Costumes: la clé du succès, la série dramatique mettant en vedette des avocats, avec des connotations de comédie (et beaucoup de cinéphilie dans les dialogues), qui a réussi à surmonter le départ de deux de ses protagonistes, celui-ci étant le dernier de la fiction, où de nombreux personnages des années précédentes reviendront.

Universal Pictures est responsable de la distribution en Espagne au format numérique de la saison 9 de Suits: The Key to Success, tandis que la version physique sur DVD (non vendue au format Blu-ray dans notre pays) est en charge de Sony Pictures Home Entertainment.

De cette façon, nous pouvons découvrir toutes les surprises que les nouveaux épisodes mettant en vedette Harvey (Gabriel Macht), Donna (Sarah Rafferty) et Louis (Rick Hoffman) nous réservent, et la plus grande importance des personnages incorporés plus tard, tels que Samantha Wheeler ( Katherine Heigl), Katrina Bennett (Amanda Schull) et Alex Williams (Dulé Hill).

Nous allons donc analyser les extras que vous pouvez trouver dans la version DVD de la dernière saison de la série Suits: la clé du succès.

Costumes: la clé du succès Il a comme créateur et showrunner avec Aaron Korsh (Everybody Loves Raymond), qui aide également dans les scripts des épisodes de la série, lançant la célébrité à son protagoniste, Gabriel Macht, qui agit également en tant que producteur exécutif et était le protagoniste de la échec de l’adaptation au grand écran de la bande dessinée The Spirit.

La dernière saison de Suits suit le cabinet d’avocats de Manhattan, face aux changements subis dans le prestigieux bureau, après des démissions, des licenciements, des fusions et d’autres revers qui ont ébranlé le cabinet à ses fondements et principes, mettant en danger sa réputation auprès des clients et lutte contre les autres entreprises pour ne pas perdre leur clientèle aisée.

Ainsi, nous commençons par l’analyse de la saison neuf sur DVD de Suits: The Key to Success, qui est totalement exempt de spoilers.

Scènes supprimées (2 minutes).

Faux coups (5 minutes):

Rires, toux, bruits, regards sur la caméra, mauvais mots, dialogues erronés, improvisations, éternuements qui gâchent le tir, éructations, mauvais noms, coups, grimaces, maladresses, danses et camées font partie de la bobine de faux coups.

Costumes: Scènes de la série (14 minutes):

Résumé de la série, avec les meilleures scènes de chaque personnage au cours des neuf saisons, et les relations entre eux et comment ils ont créé une grande famille.

La neuvième et dernière saison de Costumes: la clé du succès, maintenant disponible sur DVD et numérique.

Costumes – Saison 9 (DVD)

Description: La dernière saison de Suits suit le cabinet d’avocats de Manhattan Zane Specter Litt Wheeler Williams, confronté à l’incertitude et au changement après que Robert Zane (Wendell Pierce) a blâmé le barreau pour sauver Harvey (Gabriel Macht). Après son sacrifice, Samantha (Katherine Heigl) est incapable de se remettre de la perte de son mentor, et alors qu’elle essaie de la réconforter, Harvey se rend compte qu’elle ne veut pas perdre la personne qui lui tient le plus à cœur: Donna (Sarah Rafferty). La saison 9 suit l’avocat et chef de l’exploitation légendaire alors qu’ils équilibrent leur relation avec le travail et se battent aux côtés de leurs pairs, Louis Litt (Rick Hoffman), Alex Williams (Dulé Hill), Katrina Bennett (Amanda Schull) et Samantha Wheeler, pour récupérer la détérioration de la réputation de l’entreprise.

