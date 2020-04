Analyse de la première saison sur DVD

Nous analysons en Cinémascomique la première saison de My Hero Academia sur DVD, avec les premières aventures de l’étudiant Izuku Midoriya et de ses amis.

Chez Cinemascomics, nous avons analysé l’édition nationale du DVD qui rassemble la première saison complète de My Hero Academia, où nous voyons les débuts de l’étudiant Izuku Midoriya, qui avec ses amis aspire à devenir un héros professionnel, dans un monde où il a 80 ans. % de la population a une sorte de super pouvoir.

Le coffret DVD My Hero Academia est maintenant disponible dans cet ensemble de 3 disques, qui comprend les 13 premiers épisodes de cet anime basé sur l’histoire créée par Kōhei Horikoshi, dont le manga et l’anime connaissent un grand succès en Espagne et dans le monde, qui diffuse actuellement la fin de sa quatrième saison, et Son dernier film est en attente de sortie en Espagne, My Hero Academia: l’éveil des héros, initialement prévu pour juin de cette année. La première saison est également disponible en blu-ray en édition collector, dans un spectaculaire coffret A4.

La série, dont le titre original est Boku no Hero Academia, est une production japonaise et est disponible avec les dialogues en version japonaise originale et doublée en espagnol et portugais (Audio 2.0 Dolby Digital), en plus d’inclure des sous-titres espagnols. Cependant, il n’a pas de pistes audio avec des pistes sonores dans d’autres langues parlées sur notre territoire, comme le basque, le galicien, le valencien ou le catalan.

Les gens ne naissent pas pareils. Le protagoniste de cette histoire est l’un de ces rares cas qui naissent sans superpuissances, mais cela ne l’empêchera pas de poursuivre son rêve: être un grand héros comme le légendaire All-Might. Pour devenir le héros que vous voulez être, vous rejoindrez l’une des académies de héros les plus prestigieuses du pays: les U.A. Avec l’aide de votre idole, All-Might, pouvez-vous devenir un vrai héros? Quoi de plus important, le pouvoir ou la volonté?

De cette façon, nous allons analyser le pack DVD qui rassemble les chapitres 1 à 13, qui a été lancé par Selecta Vision dans notre pays. Nous espérons que vous apprécierez les chapitres autant que nous, basés sur cette histoire épique avec de grandes batailles et de grandes valeurs telles que la lutte personnelle et l’amélioration. De cette façon, nous nous sommes mis au travail pour découvrir tout ce que cette édition nationale cache, qui est également disponible en version numérique.

La série d’aventures d’animation japonaise, produite par Toho et sous la supervision du studio d’animation Bones en 2016, n’est pas recommandée aux enfants de moins de douze ans, étant l’une des franchises les plus connues et les plus vues au Japon et dans le reste de la planète aujourd’hui. , avec la distribution de milliers de produits de merchandising, jeux vidéo, séries et films. La série est dirigée par Kenji Nagasaki et a une durée totale approximative de plus de 325 minutes et un format d’écran 16: 9.

Bien que, malheureusement, il n’ait pas de contenu supplémentaire, mais cela ne signifie pas que ce n’est pas une occasion parfaite d’avoir la saga depuis le début.

Enfin, nous espérons que vous apprécierez l’achat du pack avec la première saison complète de My Hero Academia, désormais disponible sur DVD et Blu-ray; pour le ramener à la maison et voir ses chapitres surrénalitaires autant de fois que vous le souhaitez, à la fois en version originale avec sous-titres et doublé en espagnol.

