Analyse de la série complète en Blu-Ray

Nous avons analysé le Darling dans la collection Franxx en Blu-Ray à Cinemascomics, avec la série complète de révélations de mèches d’anime au Japon, et avons considéré le nouvel Evangelion.

Dans Cinemascomics, nous avons analysé l’édition nationale de Blu-Ray qui rassemble toute l’histoire racontée dans Chéri dans le Franxx, un anime original qui est considéré comme le nouvel Evangelion pour son intrigue surprenante et ses personnages attrayants, devenant la nouvelle référence dans les mèches d’anime.

La série d’animation japonaise est maintenant disponible dans ce pack de 3 disques Blu-ray de 50 Go, qui comprend les 24 épisodes de cet anime basé sur l’histoire dirigée par Atsushi Nishigoti, qui a pu choisir sa propre équipe pour façonner à cette nouvelle série, basée sur aucun manga; mais qui, grâce à son succès, a réussi à publier un manga basé sur la série d’animation, c’est-à-dire tout le contraire du système traditionnel.

Chéri dans le Franxx Il s’agit d’une production japonaise et est disponible avec les dialogues dans la version originale en japonais et doublé en espagnol (Audio 2.0 DTS HD), ainsi que des sous-titres en espagnol. Cependant, il n’a pas de pistes audio dans d’autres langues parlées sur notre territoire, comme le basque, le galicien, le valencien ou le catalan. La qualité vidéo est en 1080p et 16/9.

De cette façon, nous analyserons le pack Blu-Ray de base qui rassemble du chapitre 1 au 24, d’une durée totale de 600 minutes, qui a été lancé sur le marché Selecta Vision dans notre pays. Nous espérons que vous apprécierez les chapitres autant que nous, basés sur l’histoire épique et pleine d’action. De cette façon, nous devons travailler pour découvrir tout ce qui cache cette édition nationale. Ainsi, nous avons analysé les extras de cette édition unique pour les amateurs d’anime monstre et mèche, en coproduction entre les studios japonais Trigger et A1-Pictures.

Terrain:

Dans un avenir lointain, le dernier espoir que l’humanité recèle devant les envahisseurs du Klaxosaure réside dans la relation entre l’enfant pilote Hiro et le mystérieux Zero Two. Pour survivre, l’humanité a été confinée à de gigantesques forteresses mobiles, appelées Plantations, dans lesquelles la civilisation a prospéré sur les terres dévastées. Parmi eux se trouvent les casernes de pilotes connues sous le nom de Misteltein ou “cages à oiseaux” dans lesquelles vivent les enfants qui joueront le rôle de pilotes, mais qui ne connaissent rien du monde extérieur. Leur ennemi est les mystérieux organismes géants appelés klaxosaures. Pour y faire face, les enfants doivent piloter des robots géants, appelés FranXX, croyant que c’est leur seul but dans la vie. Parmi eux se trouve le numéro de code 016, appelé Hiro, qui était autrefois considéré comme un enfant prodige et est maintenant traité comme un échec. Du moins, ce n’est qu’avant qu’il apparaisse une mystérieuse fille, appelée Zero Two, dont le front sortira deux cornes brillantes et qui le choisira comme partenaire de bataille.

Programme Tokuten (24 minutes):

1 novembre 2017, Akihabara, Tokyo. Cette journée diffuse la première image d’un nouvel anime, situé dans un avenir lointain dans lequel un groupe militaire formé d’adolescents est destiné à lutter contre des monstres géants. La série est dirigée par Atsushi Nishigoti, qui a pu choisir sa propre équipe.

De cette façon, ils montrent comment la production a commencé il y a 3 ans, en voyant des images derrière les caméras entre les différentes phases de la production d’anime, des dessins et des story-boards, aux messages de la distribution vocale et une visite au studio responsable de la chanson de fin de la série. De plus, le réalisateur commente qu’il voulait des robots et de l’action de haute qualité, mais intégrés dans un noyau dramatique avec les personnages principaux, dans cet anime coproduit entre Trigger et A1-Pictures.

Ils expliquent également qu’étant un anime original, non basé sur un manga précédent, ils pouvaient le faire comme ils le voulaient, y compris la conception de robots féminins, si particuliers et différents les uns des autres. À tour de rôle, nous voyons des réunions d’équipe, comment corriger une coupure de plusieurs secondes selon les syndicats donnés par le réalisateur et aussi le casting qui met les voix des personnages interpréter leurs phrases.

Sur ce dernier, Yuto Uemura (Hiro), Haruka Tomatsu (Zero Two) et Kana Ichinose (Ichigo) enseignent au studio où ils enregistrent les voix et expliquent comment s’est déroulé le processus et ce qu’ils aiment le plus de leurs personnages respectifs. Enfin, Mika Nakashima explique comment elle a été en charge du thème principal de l’anime, où le titre de la chanson est ‘Kiss of Death’.

Avances 1-8 (4 minutes):

Compilation des avancées des épisodes suivants.

Ouverture sans texte (2 minutes).

Fin sans texte (2 minutes).

Autres titres:

Bande-annonce de The Ancient Magus Bride (2 minutes).

Bande-annonce Made in Abyss (2 minutes).

Programme spécial 1 (24 minutes):

Le 12 janvier 2018, la série est présentée en avant-première en exclusivité. Les principaux acteurs de la voix assistent à l’événement. À leur tour, nous pouvons voir les conversations qu’ils ont eues avec le reste de la distribution principale, qui prête sa voix aux dix adolescents protagonistes, qui parlent de ce qu’ils ont pensé de la première moitié de la série.

Ensuite, ils disent qu’un manga basé sur la série télévisée a été publié, de la main de Kentaro Yabuki, disponible sur le web et l’application numérique du Shonen Jump, ainsi qu’en version imprimée. De cette façon, ils nous apprennent le travail accompli par le mangaka Kentaro Yabuki dans la création de la bande dessinée, à travers ses différentes phases.

Enfin, nous voyons comment ils fonctionnent sur le mix audio de l’épisode 15, où ils combinent les voix, les effets sonores et la musique, pour créer le mix final qui sera diffusé à la télévision.

Avances 9-16 (4 minutes):

Compilation des avancées des épisodes suivants.

Programme spécial 2 (24 minutes):

Nous voyons le studio d’enregistrement sonore de la série, où le mixage sonore du chapitre 24, le dernier de l’anime, est en cours d’achèvement. Ainsi, le réalisateur Atsushi Nishigori nous raconte comment la production progresse dans cette dernière phase du projet. De plus, la distribution des voix donne des indices sur la façon dont ils ont concentré l’interprétation de leurs personnages dans la dernière partie de l’anime; et ils expliquent également le développement de la série, par Naotaka Hayashi, responsable de la composition de la série et du scénario, qui avoue leurs intentions et motivations lorsqu’il s’agit de construire le récit de l’anime.

Avances 17-24 (4 minutes):

Compilation des avancées des épisodes suivants.

Nouvelle ouverture sans texte (2 minutes).

Nouvelle fin sans texte (2 minutes).

Enfin, nous espérons que vous apprécierez l’achat du pack avec le Darling complet de la série Franxx, désormais disponible sur DVD et Blu-Ray (édition de base ou collector); pour le ramener à la maison et voir ses chapitres autant de fois que vous le souhaitez, à la fois dans la version originale sous-titrée et doublée en espagnol.

