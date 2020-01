Andy Muschietti dirigera un remake de & # 039; Hurlements & # 039;

Le réalisateur de films comme ‘Mom’, It ‘ou sa suite,’ It Chapter 2 ‘a révélé qu’il dirigera un nouveau film pour Netflix «Le hurlement» (Howls), adaptation du roman de loup-garou de l’écrivain américain Gary Brandner publié en 1977 qui a servi de base au film d’horreur de 1981.

C’est drôle que l’année dernière lors d’un événement au San Diego Comic-Con, le réalisateur ait révélé que s’il avait la chance de refaire un autre classique de l’horreur, ce serait sans aucun doute ce film des années 80 réalisé par Joe Dante. Le film a été accueilli favorablement par les amateurs de romans de lycanthropie, un genre bâtard et dégradé à l’absurde.

Après son succès commercial, Gary Brandner a écrit deux suites: «Howls II» (The Howling II, 1979), puis renommé «The Return of the Howling» (Return of the Howling); et ‘Howls III: Echoes’ (The Howling III: Echoes, 1985). Aucune de ces suites n’a été utilisée pour le reste des films de la saga Howls.

Dans la bande originale, Karen White (Dee Wallace-Stone) est une journaliste de télévision qui est traquée par un tueur en série nommé Eddie Quist (Robert Picardo). Elle coopère avec la police pour attraper Eddie. Il le rencontre dans un cinéma pornographique de mauvaise qualité où Karen est témoin de la façon dont Eddie commence à se transformer en loup-garou.

Avant qu’il ne termine sa transformation, la police arrive et tire sur Eddie, mais Karen ne se souvient pas de ce qui s’est passé à cet endroit. Son thérapeute, le Dr George Waggner (Patrick Macnee), décide d’envoyer Karen et son mari Bill Neill (Christopher Stone) à la “colonie”, une station touristique où ils envoient leurs patients pour traitement.

La vérité est que l’histoire du film diffère un peu du livre et, bien que les détails sur la direction que Muschietti prendra avec le projet n’aient pas encore été confirmés, il est très possible qu’il finisse par se rapprocher du matériau d’origine.