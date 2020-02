Andy Serkis parle du film Venom 2

Sont actuellement en cours Venin 2 et son directeur Andy Serkis Commentez l’état de la production.

Dans une interview qui a eu lieu pendant la BAFTA, le directeur de Venin 2Andy Serkis a offert une mise à jour sur ses plans pour le film Marvel et a laissé quelques indices sur ce à quoi les fans devraient s’attendre.

2020 semble être une année très chargée pour Andy Serkis. En plus de jouer Alfred Pennyworth dans The Batman, il amène Venom 2 à un nouveau niveau, car ce sera un film où le protagoniste anti-héros joué par Tom Hardy affrontera enfin le méchant Carnage. Maintenant, le cinéaste a évalué ce à quoi les fans peuvent s’attendre.

“Eh bien, vous savez, je ne peux vraiment pas trop en parler, je sais, ennuyeux, mais nous sommes 40 jours de tournage et c’est vraiment excitant.”

“Nous avons le magnifique Tom Hardy, qui est évidemment au centre de tout”, a-t-il poursuivi, “et d’une manière ou d’une autre nous constatons un approfondissement de la relation entre lui et il y a évidemment un personnage de Némésis et … c’est tout ce que je peux dire.”

L’ennemi juré est Cletus Kasady par Woody Harrelson mais il est également prévu que Naomie Harris apparaître comme Shriek. En outre, la relation entre Eddie brock et le symbiote.

Andy Serkis roulant Venom 2.

De quoi parlera le film?

Dans la jambe de livraison, nous avons vu comment Eddie brock collaboré avec le symbiote pour être en mesure de vaincre ses ennemis, maintenant en Venin 2 Tout deviendra plus compliqué. Car Carnage s’alliera avec le psychopathe meurtrier Cletus Kasady Et personne ne sera en sécurité. Mais nous espérons pouvoir voir Spider-Man de Tom Holland et ainsi ils peuvent rejoindre les deux univers cinématographiques. Quelque chose que nous pouvions voir dans la bande-annonce de Morbius avec l’apparition surprise du vautour de Michael Keaton.

Venom 2 sera présenté le 2 octobre 2020. Bientôt, une bande-annonce nous sera présentée et nous pourrons voir quel ton a cette suite au succès de 2018. Voulez-vous la voir? Laissez-nous vos commentaires ci-dessous.

Il a étudié la performance audiovisuelle des émissions et de la télévision à la Fondation pour l’enseignement de l’audiovisuel. Il a complété un Master en Design Graphique et 3D.