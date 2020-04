Animal Crossing: le tour de l’île rare de New Horizons n’est pas vrai

Certains Animal Crossing: New Horizons les joueurs ont partagé de faux conseils sur la façon d’atteindre des îles rares en utilisant des billets Nook Miles. Le dernier ajout de Nintendo à la série de simulateurs de vie décontractés se déroule sur une île tropicale équipée de nombreux bâtiments, dont un aéroport. Comme Animal Crossing s’appuie sur une horloge en temps réel, chaque jour sur l’île d’origine du joueur est différent. Lorsque les joueurs coupent du bois ou exploitent un rocher, ils devront attendre le prochain jour réel pour recommencer. Cette fonctionnalité peut sembler limitante au début, mais l’inclusion d’une horloge en temps réel est un incontournable de la série Animal Crossing. Cela motive les joueurs à saisir leur Nintendo Switch et à s’enregistrer sur leur île Animal Crossing: New Horizons chaque jour.

Un grand élément de gameplay unique à Animal Crossing: New Horizons permet aux joueurs de voyager vers des îles inhabitées en collectant des billets Nook Miles. Une fois apportés à l’aéroport, les billets peuvent être échangés avec le sympathique oiseau Dodo Orville. Le joueur est ensuite amené sur l’une des nombreuses îles où il peut creuser, hacher et extraire à sa guise. Le jeu décide à laquelle des nombreuses îles le joueur sera envoyé, et c’est complètement aléatoire. Récemment, les joueurs d’Animal Crossing: New Horizons se sont dirigés vers les médias sociaux et prétendent avoir découvert des moyens d’atterrir sur des îles spécifiques qui contiennent des objets de collection plus précieux.

Un récent article de Polygon a expliqué qu’après avoir continuellement essayé les supposés «tours d’aéroport», ils n’avaient pas de chance d’atteindre automatiquement des îles rares. Selon l’article, les joueurs sur Internet ont affirmé que plusieurs méthodes spécifiques fonctionneraient, et après les avoir constamment essayées, aucune n’a réussi. Chaque version de l ‘«astuce d’aéroport» d’Animal Crossing: New Horizons comprend quelques petites exigences spécifiques, telles que la réalisation de l’emote applaudissement à Orville jusqu’à ce qu’il rougisse. Un autre affirme que les joueurs recevront une île rare différente en fonction de l’outil qu’ils détiennent une fois à l’intérieur de l’aéroport. Cependant, selon les tests de Polygon, tout cela semble inutile, le jeu s’appuyant apparemment sur la randomisation malgré tous les efforts contraires.

Animal Crossing est connu pour inclure de petites fonctionnalités cachées sans partager aucune information à leur sujet dans le jeu. C’est exactement pourquoi l’astuce semble si crédible et a gagné en traction. Le monde hautement interactif et immersif d’Animal Crossing est rempli à ras bord de contenu. Lorsqu’un jeu de cette envergure est sorti, les joueurs sont tenus de partager toutes les découvertes qu’ils ont pu trouver. Un joueur a probablement eu de la chance après avoir exécuté l’un de ces «trucs d’aéroport», puis a partagé avec enthousiasme en ligne que cela fonctionne.

Les jeux Nintendo regorgent souvent de secrets et d’un sentiment de découverte sans fin. Animal Crossing: New Horizons n’est pas différent, et l’aspect en temps réel en constante évolution du jeu ne fait que renforcer ces sentiments. De fausses rumeurs et des découvertes potentielles ne manqueront pas d’apparaître lorsque les joueurs discuteront de nouveaux jeux passionnants, et de fausses informations ont toujours été facilement diffusées sur les jeux vidéo en particulier. Tout le monde avait un camarade de classe qui prétendait avoir attrapé Mew dans chaque nouveau jeu Pokémon. Dans le monde d’aujourd’hui, les rumeurs sur Internet sont beaucoup plus difficiles à distinguer comme fausses. En terme de Animal Crossing: New Horizons, Il semble que les joueurs devront continuer à compter sur la chance pour trouver des îles rares.

